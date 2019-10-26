В Барселоне закипают страсти 26.10.2019, 11:18

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Что происходит в столице Каталонии, вот уже неделю охваченной протестами.

Туристический центр Европы Барселона парализована невиданными по масштабам протестами, в ходе которых пылающие гневом каталонцы получают от полиции как никогда жесткий отпор, пишет журнал НВ.

Приговор, возмутивший каталонцев

Решение испанского суда, который приговорил девятерых каталонских политиков и активистов, призывавших к независимости региона, к срокам заключения от девяти до 13 лет, подняло волну массового гнева. В день вынесения приговора, 14 октября, тысячи несогласных заблокировали аэропорт Барселоны. В Жироне и других городах демонстранты с плакатами Свободу политическим заключенным перекрыли железнодорожные пути. В ответ полиция проявила жесткость — пустила в ход дубинки и резиновые пули.

С этого момента в Барселоне, ставшей центром протестов, кипят страсти: активисты дают волю гневу и агрессии, а полиция демонстрирует силу и даже жестокость.

Столкновения демонстрантов с силовиками достигли своего апогея в пятницу, 18 октября, — тогда забастовку объявили профсоюзы, а на улицы Барселоны вышло более полумиллиона человек. По всей Каталонии демонстранты перекрывают дороги, частично приостановлено железнодорожное и авиасообщение.

Всего за неделю протестов в Барселоне пострадали около 600 человек, а городу нанесен ущерб на 2,5 млн евро, подсчитывают в местной администрации. И, похоже, этим дело не закончится.

Чего хотят Каталонцы

Глава каталонского правительства Ким Торра хоть и осудил насилие и призвал сограждан к мирному протесту, но при этом анонсировал новый референдум за независимость региона, который состоится в ближайшие два года. По данным опроса, который в сентябре 2019 года провела исследовательская компания Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), за его проведение выступают 70% каталонцев.

Куда меньшую поддержку имеет сама идея отделения Каталонии от Испании. Доля ее сторонников, по разным оценкам, колеблется в районе 45−47%. Главные аргументы сепаратистов — давние традиции независимости региона и его весомая роль в испанской экономике.

Обеспечивая практически 20% ВВП Испании, 7,5‑миллионная Каталония платит в бюджет страны больше, чем из него получает, сетуют сторонники отделения.

Больше, чем две стороны

Сегодня часть каталонцев, подзадориваемые действиями Мадрида, стали более активно выступать за независимость региона, считает Джорди Мир Гарсия, лектор барселонского Университета Помпеу Фабра и эксперт в сфере политики и социальных движений Каталонии.

«Они крайне обеспокоены приговором и другими действиями [центрального правительства], которые расценивают как репрессии», — поясняет он.

Между тем часть жителей региона не поддерживают идею отделения и обвиняют местные власти в недемократичных действиях и попытках навязать им независимость. Еще часть населения хотя и не разделяет позиций сепаратистов, но осуждает репрессии со стороны испанского правительства и судов и в то же время критикует линию каталонских властей.

«В этой ситуации больше чем две стороны», — уточняет Мир Гарсия.

В Каталонии живут люди с разной национальной идентичностью, и нехватка площадок для общения между ними, а также географические и классовые различия привели к тому, что некоторые каталонцы оказались в идейной изоляции, говорит Берта Барбет, научный сотрудник факультета политики и публичного права в Автономном университете Барселоны. А накопившиеся обиды еще больше усложнили коммуникацию и вызвали поляризацию взглядов и непонимание.

В целом движение за независимость — продукт среднего класса, преимущественно жителей провинции и небольших городов, тогда как несистемную оппозицию сепаратистам составляют разношерстные элиты и рабочий класс, поясняет Энрик Уселай Да Каль, почетный профессор современной истории Испании в Университете Помпеу Фабра.

«А последние протесты указывают еще и на возрастное разделение в рядах сторонников отделения: с более мирно настроенными взрослыми и более разгоряченными молодыми людьми», — говорит он.