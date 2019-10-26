Дмитрий Полиенко: Меня освободила солидарность 2 26.10.2019, 11:21

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Активист планирует обжаловать решение Минского городского суда.

После семи месяцев заключения и суда большинство обвинений против активиста анархистского движения Дмитрия Полиенко отменено. Приговор – так называемая «домашняя химия» – ограничение свободы по месту жительства, сообщает «Белсат».

Активист на свободе, но признан «виновным в злостном хулиганстве». Полиенко не согласен с приговором и планирует обжаловать решение Минского городского суда.

Дмитрий Полиенко, активист анархистского движения:

«Я был готов к худшему, ждал 4 года тюрьмы, но солидарность и поддержка правозащитников, общественности и моих друзей освободили меня. Меня судили по «липовому» обвинению, сотрудники 3 отдела ГУБОПиК обманули свидетеля, чтобы он оговорил меня».