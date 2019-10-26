Прорыв дамб в Красноярском крае РФ: всплыли неожиданные факты 7 26.10.2019, 11:29

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Жена арестованного начальника прииска обвинила власти во лжи.

Жена начальника участка золотодобывающей артели ООО "Сисим" Андрея Еганова, сознавшегося в нарушении правил безопасности при работах на прииске, Снежана Еганова обвинила чиновников и журналистов во лжи. "Самой большой дурью" она назвала заявление губернатора Красноярского края Александра Усса о кустарном способе строительства дамб, на которых произошел прорыв, сообщает Сибирь.Реалии.

По словам Егановой, обстоятельства трагедии на реке Сейба "передергивают журналисты и высшее руководство края". "Первым самую большую дурь заявил губернатор Усс – мол, дамбы построены кустарным способом. Дамба – это просто насыпь, грунт, который уплотнили. Скажите, как еще строятся дамбы? У нас что, где-то роботы работают? Вы вообще понимаете, что такое Сибирь?!" – цитирует Еганову издание Krasnews.com.

15 тел погибших рабочих, по словам Егановой, вытащили ее муж и несколько его коллег. "Многие сидели и смотрели, как его машина летала от берега к бане, где отогревали выживших людей. Мне пришла СМС, что если бы не Еганов Алексей Петрович, трупов было бы больше – 30–40 человек. Он находился на участке, до последнего спасая людей", – заявила Снежана Еганова.

21 октября начальник участка золотодобывающей артели ООО "Сисим" Андрей Еганов на суде заявил, что знал о том, что вагончики с рабочими должны были стоять выше уровня воды, но строить на этом месте "распорядилось руководство". Его арестовали на 2 месяца, как и мастера горного участка Евгения Александрова и директора ООО "Сисим" Максима Ковалькова, которые вину в нарушении правил безопасности при ведении работ не признали.

Разрушение пяти дамб технологического водоема золотодобывающей артели, принадлежащей холдингу "Сибзолото", на реке Сейба в Красноярском крае произошло 19 октября ночью. Волна, прорвавшая конструкции, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Вода затопила два рабочих общежития временного типа в поселке Щетинкино Курагинского района.

Семьям погибших в Красноярском крае рабочих выплатят по 1 млн рублей вне зависимости от места их проживания, сообщили в администрации правительства края. 20 пострадавшим из резервного фонда выплатят от 50 тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от степени вреда здоровью. Семьям пропавших без вести – до 500 тысяч рублей адресной материальной помощи.