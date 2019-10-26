Эрдоган сделал Путина мальчиком на побегушках 2 Авраам Шмулевич, «Русский Монитор»

26.10.2019, 11:40

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Президент Турции изящно воплотил в жизнь ту идею, которую предлагал еще Обама.

Российские войска, в выполнении решений, достигнутых вчера в Сочи на переговорах между Путиным и Эрдоганом, приблизились к турецко-сирийской границе. Они уже вошли в ключевые пограничные города – Кобани и Манбидж. Также у курдов из SDF есть 150 часов, на то, чтобы освободить 30-километровую территорию. В свою очередь Турция продолжит контролировать территории, которые она заняла во время недавней военной операции против сирийских курдов.

Российская пропаганда, по своему обыкновению, безапелляционно подает эту ситуацию, как очередное выдающееся внешнеполитической достижение Путина. Что не менее интересно – так это то, что крупнейшие американские СМИ солидарны с позицией российской пропаганды: они говорят о том, что, выведя войска из Сирии и не придя на помощь курдам, Трамп сыграл в интересах Москвы, а также называет происходящее «триумфом Путина». Но это совсем не так.

Хочу выразить свое восхищение Эрдоганом. Это действительно великолепный политик, по крайней мере в том, что касается внешней политики. Ему удалось добиться колоссальных успехов, причем за счет своих, так сказать, «союзников», и имею в виду Россию. Более того, повторяется история российско-турецких взаимоотношений XVIII-XIX века, когда Россия на поле боя обыгрывала Турцию, но на дипломатических переговорах турки, как и сейчас, эту победу, раз за разом, отыгрывали назад, добивались практически всегда выгодных для себя условий.

То же самое произошло и сейчас. Опять же, второй интересный момент, насколько большинство комментаторов тут «не по делу» – они не разбираются в ситуации, ведь массовая аналитика, которая идет по итогам встречи Путина и Эрдогана в СМИ, на 90% это трэш, который не учитывает многих совершенно очевидных вещей. Практически все комментаторы, которых я читаю, почему-то забыли очень важный момент: кто является главным противником турецкого наступления на курдов? Кто, по сути дела, заставил это прекратить? — Это Европейский Союз, который – я почти ни в одном комментарии этот очевидный факт не слышал – ввел очень жесткие санкции относительно Турции и потребовал от нее прекращения наступления. Второй игрок – это Америка, американские санкции, причем Трамп на самом деле, даже этого почему-то никто не понимает, спас Эрдогана, потому что основным противником Турции выступил американский Конгресс, в котором хозяйничают демократы, которые по внутриполитическим причинам, никак не связанным с войной в Сирии, как таковой, хотел ввести очень жесткие санкции.

Трамп ввел свои – гораздо менее жесткие, чем те, что предлагал Конгресс, и таким образом, как минимум на время, заблокировал введение санкций Конгрессом. Понимаете, да? Если Трамп уже ввел санкции, Конгресс не может сразу требовать дополнительных санкций. А те санкции, которые ввел Трамп, были намного менее жесткими, чем те, которые хотели ввести американские законодатели.

Я напомню теперь, кто является главным торговым партнером Турции – Европейский Союз. А вторым кто является? – Соединенные Штаты.

Европейские страны уже начали вводить эмбарго на операции с Турцией, был полностью свернут и запрещен военный экспорт в Турцию – не думаю, что он столь критичный для турок, хотя это на короткой дистанции, а на длинной дистанции это может быть болезненная вещь. Кроме того, на пороге были другие санкции, и Трамп совершенно прав – они могли бы уничтожить турецкую экономику, это могли сделать американцы и европейцы. То есть, европейцы потребовали от Турции прекращения этой операции – они не стоят на сцене, но это самый важный игрок. Почему они это сделали – это интересный вопрос, и у меня нет на него ответа. Почему вдруг европейцы и американский Конгресс вдруг так вступились за курдов – почему они так не вступились за тех сирийцев, которых русские бомбы убивали в Алеппо, например, и тех сирийцев, которых убивали войска Асада, там ведь были огромные жертвы среди гражданского населения. И, кстати, действия турок среди всех действующих игроков, включая Россию, Америку и НАТО в целом, привели, наверное, к самому меньшему количеству жертв среди гражданского населения. Тем не менее, любые сообщения о потерях среди гражданского населения по вине Турции европейская пресса сейчас уже раздувала – это, конечно, всегда трагедия, но говорили о них очень много. Почему вдруг европейские и американские социал-демократы так полюбили сирийских курдов, хоть эти курды и левые, но левых в мире много, и не всех Европа так внезапно полюбляет? У меня ответа нет.

И в этих условиях Эрдоган просто не мог дальше продолжать операцию, потому что это привело бы к противостоянию не с Россией, и даже не с Америкой и Сирией, а с Евросоюзом, который имеет достаточно рычагов, чтобы обрушить турецкую экономику. Он должен был каким-то образом остановить это наступление, и он сделал это, не только не теряя лица перед турецким обществом, но действительно создав впечатление, что он одержал убедительную победу (ив этом он прав). Заголовки турецких газет, включая даже оппозиционно настроенных к Эрдогану, говорят, что то, чего добилась Турция – это победа. Турция добилась, во-первых, сохранения тех завоеваний, которые она сделала, хотя Россия кричит на всех углах, что она собирается защищать территориальную целостность Сирии. Я напомню, что и предыдущие турецкие военные операции – «Щит Евфрата», и «Оливковая ветвь» тоже привели к занятию территории Сирии, на которых расположились военные Турции, и никуда не собираются уходить – об этом уже Россия молчит. Те территории, которые Турция, начиная с 9 октября 2019 года заняла, – это порядка 150 километров по фронту, а они собирались занять 440 километров всей границы – на этих территориях турецкие войска остаются. Хотя если вы говорите о территориальной целостности, вы уж потребуйте: вот, курдов разбили – отдайте территорию Асаду.

Но как раз Асаду в этой ситуации просто пришлось заткнуться. Его отношение к этому соглашению на самом деле он выразил утром перед началом переговоров в Сочи между Эрдоганом и Путиным – он приехал на линию фронта и встречался со своими военнослужащими, назвав Эрдогана «рабом и вором». Но после подписания переговоров и заявления Путина Асад сказал, что они (переговоры) были «замечательные», «мы все понимаем, спасибо русским друзьям» – ну а что еще ему оставалось?

Россия в который раз закрыла глаза на главную цель, ради которой они якобы пришли – на территориальную целостность Сирии. Путин легализовал все те завоевания, которые были сделаны турками. А участка вдоль турецко-сирийской границы в 150 км. длину и 30 км. в ширину достаточно, чтобы начать делать то, ради чего, собственно, Эрдоган пришел в Сирию – начать отправляют туда сирийских беженцев из Турции (которые сейчас являются тяжелым бременем для экономики) и, практически, создать параллельное сирийское государство на севере страны (см. карту ниже. – Ред.).

Итоги соглашения Путина и Эрдогана. Зеленым обозначены турецкие территориальные приобретения.

Дальше. Следующая победа Эрдогана заключается в том, что с той территории, которую турки еще не заняли, выводятся все вооруженные подразделения курдской SDF. Турция обвиняет эту структуру в том, что он является филиалом турецкой Курдской рабочей партии, которую турки считают террористами. Кроме того, объявлено ранее американцами, что курды отдадут все тяжелое вооружение, которое им поставили американцы. Естественно, курды совершенно не в восторге от этого – совершенно непонятно, каким образом этот пункт будет выполняться. Кто будет разоружать курдов, выводить их отряды? Ведь американцы ушли оттуда, а SDF – это не самая дисциплинированная структура, а это значит, речь идет о том, что фактически придется договариваться с каждым полевым командиром отдельно, а скорее всего принудать отдать вооружение силой. Кроме того, процесс разоружения и отвода курдских сил может вызвать потери гражданского населения, может, даже большие – вот попадет бомба куда-нибудь не туда, и все… И вот именно русские берут на себя выполнение этой неблагодарной опасной работы, этого обещания, которое американцы дали туркам! Именно поэтому турки просто счастливы, что переложили с себя всякую ответственность. А вот тем, кто этим займется непосредственно можно, как говорится, только пожелать успехов. И, как вы понимаете – этим будут заниматься русские.

Получается, что Эрдоган изящно воплотил в жизнь ту идею, которую еще Обама Путину предлагал – чтобы русские, причем забесплатно, были своего рода «субподрядчиками» американцев в Сирии и делали за них, грубо говоря, грязную работу.

Теперь американцы и, главное, турки этого добились. Так как воины Путина будут делать эту грязную работу не столько в интересах американцев, а, в первую очередь, в интересах турок. То есть, разоружение и вывод сирийских курдов из этой тридцатикилометровой зоны будут осуществлять русские войска.

Еще интересный аспект: стороны договорились о совместном патрулировании зоны российским и турецкими войсками. Для Турции это хорошо тем, что ответственность всегда можно переложить на Россию: – вы обязались обеспечить вывод курдских сил, так давайте действуйте.

Причем и здесь России не позавидуешь, потому что у России в Сирии официально всего 2,5-3 тысячи этих военных полицейских. Плюс, если считать всех этих так называемых наемников, хотя все это кадровые служащие – бойцы ЧВК, всяких там советников, артиллеристов, ПВОшников, то по экспертным оценкам там выходит максимум 10-15 тысяч человек. Причем эти же силы задействованы и в других местах. Для такой задачи таких сил явно недостаточно. Значит придется увеличить их число, что ляжет дополнительным бременем на российскую экономику – типичный афганский сценарий, или вьетнамский сценарий, когда президент США Джонсон ввел войска как ограниченный контингент советников, и чем это закончилось?

То же самое с Путиным: он ввел ограниченный контингент, который должен был решить какие-то локальные задачи, а идет это уже вот сколько лет и количество войск увеличивается. Причем, в отличие от ситуации с Вьетнамом и Афганистаном, этот ограниченный контингент полностью зависит от «партнеров» России, потому что коммуникации проходят или через Босфор, или вокруг Европы, они крайне растянуты и их в любой момент можно перерезать. В любой момент турки или американцы, если что-то пойдет не так, просто отрежут эту группировку от линии снабжения, и все! Эта группировка полностью находится в руках турок, в данном случае, или, если захотят, американцев. Соответственно, русские будут делать то, что на самом деле захотят турки или американцы. А сейчас российские войска просто оказались на побегушках у турецкого правительства – они будут выполнять те задачи, которые выданы турками.

Ну последнее, на что стоит обратить внимание – это реакция американских СМИ, которая выставляет Путина победителем, подчеркивая то, что якобы Трамп опять сыграл в пользу Путина, выведя войска. К внешнеполитической реальности все это тоже имеет мало отношения, зато имеет полное отношение к реальности внутриполитической. И не просто к внутренней политике, к предвыборной борьбе. Одна из причин, почему Конгресс так отреагировал на операцию турок – это, что можно поставить Трампа в безвыходное положение. Если он выведет войска – он предал курдов, и отдал Сирию в руки Путину. А кому ее еще там отдать? А если не выведет войска и начнет упираться – это приведет к открытому конфликту с Турцией, что ударит по поддержке Трампа среди его базы, которая ждет от него того, что он будет следовать своему обещанию и сократит участие Америки в войнах. Так что, что бы американские медиа ни говорили, это надо рассматривать в контексте борьбы с Трампом, а не борьбы с Асадом.

Авраам Шмулевич, раввин, президент Института восточного партнерства (Иерусалим), «Русский Монитор»