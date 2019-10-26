Змеиное вино и пластиковые деньги: семь удивительных фактов о Вьетнаме 26.10.2019, 11:53

1,221

Это государство — страна долгожителей, а ядовитые змеи здесь в почете.

Вьетнам — одна из самых самобытных стран Юго-Восточной Азии. Великолепная нетронутая природа, особый национальный колорит и множество исторических достопримечательностей делают эту страну одним из самых популярных туристических направлений последних лет даже для путешественников с ограниченным бюджетом. В этом списке мы подобрали для вас несколько неожиданных фактов, которые позволят лучше узнать Вьетнам, пишет «ЗаграNица».

Экспорт

Вьетнам — ведущий мировой экспортер орехов кешью и черного перца. Он также занимает второе место после Бразилии по экспорту кофе. При этом кофейные деревья не являются коренной культурой этой местности и были завезены французами в 1857 году.

Настойки на змеях

Змеиное вино — это национальный напиток, который получается путем консервации змей в рисовом вине или хлебном спирте. Ему приписывают почти волшебное влияние на здоровье, поднятие тонуса и излечение от разных болезней. Чем ядовитее змея, тем полезнее вино.

Транспорт

Почти каждая вьетнамская семья имеет два или более мотоцикла. По приблизительным оценкам, 10 миллионов мотоциклов выезжают на дороги страны каждый день. Учтите, что во Вьетнаме никто не пропустит вас на пешеходном переходе, так что каждое пересечение дороги превращается в захватывающее приключение.

Деньги

С августа 2006-го по март 2007 года вьетнамская денежная единица имела самый низкий курс в мире по отношению к доллару. При этом на купюре достоинством 10 донгов образца 1976 года изображен трактор ТДТ-40 производства Онежского тракторного завода, а на купюре в 200 донгов 1987 года изображен трактор «Беларусь».

Любопытно, что купюры крупного номинала изготавливают не из бумаги, а из тонкого пластика. Они не мокнут в воде и не рвутся, да и служат гораздо дольше обычных. Говорят, это связано с тем, что большая часть населения Вьетнама занята в рыбном промысле и рыбаки часто продают улов прямо с лодок или сразу везут его на рынок.

Имена

Около 40% населения Вьетнама носят фамилию Нгуен (Nguyễn). На втором месте фамилия Чан (Trần) — примерно 11%. Так что, выучив эти два слова, вы уже будете знать половину всех вьетнамцев.

Язык

Во вьетнамском языке имеется шесть различных тоновых оттенков. Использование другого тона кардинально меняет смысл слова, так что даже не пытайтесь самостоятельно освоить этот язык.

Напитки

Чай в большинстве ресторанов Вьетнама вам предложат совершенно бесплатно. Обратите внимание на то, что здесь не принято допивать свой напиток до конца. На дне чашки или стакана всегда должно оставаться 5 – 10% жидкости.