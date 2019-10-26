Разумков — генсеку Совета Европы: Украина готова к диалогу, но не к компромиссам 2 26.10.2019, 11:58

1,088

Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады заявил о четких принципах Киева в отношениях с ПАСЕ.

Для Украины остается неприемлемым возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, сообщила пресс-служба украинского парламента.

"Также мы не понимаем ситуации с полномочиями нашей делегации. Я надеюсь, что это не станет прецедентом. Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей", – сказал Разумков.

Он поблагодарил Пейчинович-Бурич за позицию в защите прав человека.

"Практически все страны мира понимают, что часть территорий, как на Донбассе, так и в Крыму, – это украинские территории. Я понимаю, что механизмы возврата этих территорий будут отличаться, но и там, и там находится самая большая ценность нашего государства – люди", – сказал спикер Верховной Рады.

Он отметил, что группа "Балтик плюс", в которую входят представители Украины, Грузии и стран Балтии в ПАСЕ, не стремится к деструктивной позиции в Совете Европы.

"Мы настроены отстаивать те базовые принципы и ценности, которые были заложены при создании этой организации. Потому что принципы демократии и свободы, прав человека ключевые как для Европы, так и для Украины", – заявил он.

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи.

Представители делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии зачитали заявление о совместных действиях в связи с кризисом в ПАСЕ, вызванным снятием санкций с России, позже к этой декларации присоединилась делегация Швеции. Эти восемь стран подготовят совместную резолюцию по поводу ситуации в ассамблее.

1 июля комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендовал украинскому парламенту приостановить участие постоянной делегации в работе ПАСЕ до получения выводов Венецианской комиссии по поводу полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей оккупированного Крыма.

23 сентября украинская делегация в ПАСЕ приняла заявление об отказе от участия в ближайшей сессии.

В сентябре Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, однако она заявила об отказе участвовать в осенней сессии в знак протеста.

30 сентября в Страсбурге открылась сессия ПАСЕ. На ней неформально присутствовали некоторые члены украинской делегации.

Член делегации, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко рассказал, что делегации Латвии, Литвы, Грузии, Эстонии и Польши совместно с Украиной приняли решение бойкотировать открытие осенней сессии ПАСЕ и мероприятия по празднованию 70-летия Совета Европы.

Глава комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявлял, что новая украинская делегация в ПАСЕ примет решение относительно своего участия в работе ассамблеи в конце 2019 года или начале 2020 года.