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Военный рассказал о дедовщине в забайкальской части РФ, где солдат застрелил восемь сослуживцев

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  • 26.10.2019, 12:18
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Военный рассказал о дедовщине в забайкальской части РФ, где солдат застрелил восемь сослуживцев

Названа фамилия офицера, который издевался над солдатами.

Бывший военнослужащий части в поселке Горный Забайкальского края, где Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев, рассказал изданию 72.ru о дедовщине во время его срочной службы.

"Я предполагаю, что это связано со старшим лейтенантом Данилой Пьянковым. Во время моей службы несколько лет назад, когда мы шли в караул, он постоянно требовал, чтобы мы ему купили что-то поесть. Он постоянно всех унижал", – рассказал бывший солдат-срочник.

По его словам, перед первым караулом ему не давали спать четыре ночи подряд, требовали учить устав. Пьянков заставлял солдат пять часов подряд снимать и надевать защитный костюм. "Я парня вообще не виню. Я понимаю, что он просто не выдержал такого", – пояснил бывший военнослужащий.

25 октября во время смены караула рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял Пьянкова и еще семерых сослуживцев, среди которых один офицер. Еще двое ранены, они находятся в больнице.

Шамсутдинова задержали. В Минобороны России заявили, что военный "мог расстрелять сослуживцев из-за нервного срыва по личным обстоятельствам".

Следственный комитет возбудил дело по статье "убийство двух или более лиц". Шамсутдинова проверят на вменяемость.


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