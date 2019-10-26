Принц-консорт: Шойгу готовится сместить Путина? 5 Владислав Гирман, «Деловая Столица»

26.10.2019, 12:44

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Фото: EPA/UPG

Брюзжащих ждут бесплатные блины и картошка с лопаты.

Армия, вождь, вера, язык. Именно в таком порядке россияне распределили свои симпатии во время последнего опроса "Левада-центра". Уже второй год у респондентов больше доверия вызывает армия (63% при 66% год назад), нежели президент. Ему в 2019 г. доверяют 60% россиян, что на 2% выше, чем в прошлом году. Далее следуют церковь, доверие к которой снизилось с 48 до 40%, а за ней российские СМИ, многие из которых используют не только русский язык, но и язык вражды - 26% (в 2018 г. - 30%). В то же время мало-помалу завоевывают расположение региональные власти - 31% (плюс 12% с 1999 г.). Что касается недоверия, то в лидерах оказались правительство и парламент - 32 и 33% соответственно.

Да и рост доверия к региональным властям в РФ должен бы встревожить Кремль, поскольку это является очередным свидетельством увеличения отрыва "Центра" от остальной страны, в первую очередь от ее отдаленных регионов. Россия в некотором роде дробится, теряет монолитность. Но в куда большей степени, очевидно, российское руководство, в первую очередь самого Путина, должен беспокоить его личный рейтинг. И глыбы тают. Либо с течением времени, либо под влиянием кардинальных изменений социально-политического "климата" как отколовшийся от ледника Ларсена в 2017 г. айсберг площадью в полторы Ингушетии.

В то же время одна из колонн российской государственности и ее имперских амбиций - армия - сохраняет устойчивость, несмотря на ситуацию в экономике и подросший на статистическую погрешность кредит доверия Самого. Это значит, что регулярное бряцанье оружием, даже если оружие это анимированное, надувное и ржавое, весьма эффективно с точки зрения создания идеологем для населения. Оно даже эффективнее, чем сборный образ "Сталипутина". Только вот проблема в том, что олицетворение армии - это, собственно, Сергей Шойгу.

Нынешний министр обороны, заметим, для Путина - это как граната, потому как растущая популярность Шойгу на фоне падения его рейтинга, таит опасность для пока бессменного президента Российской Федерации (президентство Дмитрия Медведева никто всерьез и не воспринимает). Вопрос лишь в том, с чекой Сергей Кужугетович или ее уже из него выдернули. Есть основания полагать, что пока не выдернули, но пытаются убедить всех в своей готовности так поступить.

Подразнить преемником

На это указывают два элемента своеобразной пиар-акции Шойгу. Первый - это его первое за семь лет развернутое интервью, которое он дал "Московскому комсомольцу" и в котором он рисуется строителем российского военного могущества. Второй - это поход в тайгу с Путиным и журналистами накануне дня рождения российского президента. Сам по себе их совместный вояж не является чем-то новым. Но в совокупности с интервью статус прогулки серьезно повысился.

Плюс следует обращать внимание на постановку и поведение главного персонажа. Путин хотел казаться мудрым...Нет, не старцем. Конечно нет. Намекать хоть малейшем образом на старость, пусть и благородную, Путин сам себе позволить не смог бы. Но вот мудрый государственный муж, уже 20 лет созерцающий однополярность мира, - это почетно и достойно. Таким он и предстал на пригорках в тайге - еще не уставшим, но уже задумавшимся о том, кому передать свою ношу. Хотя далеко не факт, что Путин на самом деле намерен покинуть Кремль. Ему-то всего лишь 67 лет - юнец в среде авторитарных правителей. Но прикинуться сторонником демократии порой бывает полезно и даже приятно.

И если интервью Шойгу символизирует гранату, по-дембельски выуженную Путиным из кармана, то во время похода по тайге, где они нюхали грибы и выкапывали кусты, Путин фактически эту гранату подбрасывал на ладошке, чтобы все видели. Именно после этого пресса не только в России, но в Китае, США, Европе заговорила о Шойгу как о будущем хозяине Кремля. Чего, не исключено, Путин и добивался.

"Презентация" Шойгу президентом РФ между тем дает старт аппаратной игре и очередной битве между "башнями Кремля" за ум, сердце и кошелек потенциального преемника. Кто первый удивил "кронпринца", тот первым и оставшиеся финансовые на потоки сядет или сохранит свои. После самого Шойгу и его генералов, конечно. И здесь уже Путину нужно найти баланс между определением лояльных/нелояльных персон и последующей "прополкой грядок", и предоставленным Шойгу и "башням" коридором для поиска возможностей. Потому как, с одной стороны, президент РФ может водить Шойгу по выставкам, завоевывать призы и убеждать всех, что его протеже настолько же невероятен и непогрешим, как и он сам, а потому: "Голосуйте, голосуйте, голосуйте".

С другой стороны, Путин рискует заиграться и допустить окончательную трансформацию Шойгу, который сейчас оказался в положении "консорта" - влиятельного, но все же не имеющего гарантий преемничества, в "кронпринца" - причем еще до ухода предшественника. А для этого у главы минобороны все необходимые навыки и инструменты есть. Шойгу достаточно влиятелен. Это сильная фигура в российской политике, опирающаяся, как и Путин, на силовой блок. За ним, в частности, стоит бывшее (бывшее ли?) его ведомство - МЧС. За ним и министерство обороны. И присовокупим сюда контроль над Московской областью, который он получил в 2012 г., когда был назначен губернатором. Этот контроль дважды министр сохраняет и сегодня, поскольку губернаторствует в Подмосковье Андрей Воробьев, работавший помощником замминистра чрезвычайных ситуаций и считающий Шойгу своим "крестным отцом в политике".

Главное - не переборщить

Достижения Шойгу и создают минное поле для Путина. Ведь если даже хозяин Кремля решит убрать свою настольную игру "Преемник" на дальнюю полку, подальше от глаз кремлевских аппаратчиков, то вполне вероятно, что ему будет не так уж легко вставить чеку обратно и отправить Шойгу в тень.

На данный момент у Путина нет ни единого повода для его опалы. Разбазаривание армейского имущества? Оно-то есть, но не для широких масс. Шойгу продолжил реформы Сердюкова, но рационализировал и прибавил эффективности. Попытаться использовать против него провалы в Сирии представляется довольно глупым решением, поскольку в итоге Москва в Сирии добилась серьезного успеха, несмотря на мертвых детей и женщин, и города, превращенные в руины. Сейчас Россия там - один из главных игроков.

В общем, пришить Шойгу нечего. Разве что будут спущены с цепи спецслужбы. Однако неизвестно, чем может для Кремля обернуться поиск компромата и травля Шойгу, учитывая его влияние на МЧС и министерство обороны. Пока же перед Путиным два пути - задвинуть Шойгу подальше или действительно начинать операцию "Преемник" к 2024 г. В таком случае модель и образ российской власти претерпят немалые изменения.

Это будет уже не псевдолиберальный тандем доброго царя и прибившегося к нему верного Санчо Пансы, а хунта в камуфляже. Следовательно, катастрофическое падение уровня жизни населения и прочие проблемы будут выглядеть ничтожными в сравнении с "величием" России Шойгу. Брюзжащих ждут бесплатные блины и картошка с лопаты, особо недовольных - хрупкие росгвардейцы и эмпатичные в отношении к последним суды.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»