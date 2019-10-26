Названы часы, в которые наш организм находится на пике возможностей 26.10.2019, 12:59

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Для любого занятия есть идеальное время.

"Для любого занятия есть идеальное время. Но его определяет не ежедневник, а наш организм", - пишет немецкое издание Die Welt (перевод — inopressa.ru).

Многочисленные исследования показывают, что мы намного более эффективны в выполнении различных задач в определенное время суток. "Так, наилучшим временем для того, чтобы обучаться чему-то новому и запоминать важную информацию, является утро. Вскоре после пробуждения температура нашего тела начинает расти, а вместе с ней концентрация, внимание и когнитивные способности, поясняет Стив Кей, профессор молекулярной биологии в Университете Южной Каролины".

"Как пишет издание The Wall Street Journal, эти способности растут до полудня. Впрочем, в это время мы наиболее уязвимы перед болезнями. К 9 часам иммунокомпетентные клетки достигают наименьшей концентрации в крови", - отмечает издание.

В полдень нас легче всего отвлечь, особенно в период с 12 до 16 часов, как показало одно из исследований. Тем не менее, когда мы несколько устали, мы наиболее креативны. "В рамках исследования, проведенного в 2011 году и опубликованного в журнале Thinking & Reasoning, 428 участников должны были решать задачи, в которых им нужно было мыслить либо аналитически, либо креативно. Решение креативных задач давалось участникам намного легче, когда они были слегка уставшими. Результаты выполнения аналитических задач не отличались", - говорится в статье.

"Усталость позволяет уму свободно блуждать и таким образом допускать альтернативные способы решения", - отмечает Марайке Вит, руководительница исследования.

"В период с 14 до 18 часов наиболее работоспособны наши мышцы. Легкие работают лучше всего в 17 часов, а именно почти на 20% эффективнее в сравнении с наименьшими показателями за день. Поэтому вторая половина дня - лучшее время для силовых видов спорта и занятий, направленных на выносливость".

"Тот, кто постоянно планирует свой день вопреки биоритмам, повышает риск появления лишнего веса, развития депрессии, диабета и даже деменции, говорит Стив Кей. Конечно, работоспособность в определенное время суток зависит и от личного ритма человека. Так, "совам" (а таковыми являются примерно 20% людей), возможно, напрасно ждать креативного озарения ранним утром".

"К 18 часам нам следует выполнить все наиболее сложные дела. Начиная с этого времени работоспособность нашего организма постепенно падает. Однако к 20 часам в наилучшей форме находится наша защитная система. Поэтому проводить время в обществе лучше всего поздним вечером", - передает Die Welt.