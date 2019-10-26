Невзоров о Пескове: Такое бывает у котов, которые нашкодили сразу в три тапка 2 26.10.2019, 13:08

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Публицист высмеял пресс-секретаря российского президента.

Поводом стало изменение состава Совета по правам человека (СПЧ), которое Александр Невзоров назвал «погромом».

– Вообще, все это прекрасная мысль: совет по правам человека переоснастить в нормальный совет по бесправию, – саркастически отметил публицист в эфире «Эха Москвы».

Но затем Невзоров неожиданно перешел к критике Дмитрия Пескова.

– Мне абсолютно наплевать на Совет по правам человека. Мне больше понравилось другое. И это другое великолепно. Вот когда Кремль нашкодит как-то особенно по-крупному, Песков надевает самое невинное выражение лица. Такое бывает у котов, которые ухитрились сразу в три тапка… Это исключительно, – заявил Невзоров.

При этом он отметил: «Понятно, что предъявлять претензии к Пескову так странно…Понятно, что не он, мягко говоря, автор этой ситуации, а совсем другое существо. Но, вообще, вы же меня знаете, я очень люблю, когда маразм густеет и раскрываются карты».

Видимо, поводом для атаки Невзорова на пресс-секретаря Путина стало заявление Пескова о том, что исключение пяти человек из Совета по правам человека при президенте является обычной ротацией.

Между тем в таких правозащитных организациях как Human Rights Watch и «Московская Хельсинская группа» изменения назвали ударом по работе СПЧ.

Новым главой Совета по правам человека Путин назначил Валерия Фадеева, который эволюционировал от умеренно либерального журналиста до «охранника режима», ставящего интересы власти на первое место.