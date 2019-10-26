Украина перезапускает формат работы с НАТО 26.10.2019, 13:17

Сотрудничество будет более практичным.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк анонсировал решение Североатлантического альянса и Украины о новом формате отношений, которое будет принято в ближайшее время. Об этом он заявил журналистам по итогам визита в штаб-квартиру НАТО, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его более практичным. Рассчитываем, что первые документы будут подписаны в этом году", – сказал он.

Загороднюк добавил, что в рамках нового формата все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу, при этом годовая национальная программа (ГНП) в рамках нового подхода останется.

НАТО ввел подход "одна страна – один план", поэтому поддержка Украине будет предоставляться в рамках одной программы, отметил министр.

"Мы станем первой страной, которая будет двигаться согласно этому подходу", – подчеркнул он.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

Согласно результатам июльского опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", вступление Украины в Альянс поддерживают 53% граждан вступление Украины в НАТО. В октябре 54,4% респондентов, опрошенных Центром Разумкова, высказались против возможного отказа от вступления в Альянс.