Украина перезапускает формат работы с НАТО
- 26.10.2019, 13:17
Сотрудничество будет более практичным.
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк анонсировал решение Североатлантического альянса и Украины о новом формате отношений, которое будет принято в ближайшее время. Об этом он заявил журналистам по итогам визита в штаб-квартиру НАТО, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
"Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его более практичным. Рассчитываем, что первые документы будут подписаны в этом году", – сказал он.
Загороднюк добавил, что в рамках нового формата все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу, при этом годовая национальная программа (ГНП) в рамках нового подхода останется.
НАТО ввел подход "одна страна – один план", поэтому поддержка Украине будет предоставляться в рамках одной программы, отметил министр.
"Мы станем первой страной, которая будет двигаться согласно этому подходу", – подчеркнул он.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".
В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
Согласно результатам июльского опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", вступление Украины в Альянс поддерживают 53% граждан вступление Украины в НАТО. В октябре 54,4% респондентов, опрошенных Центром Разумкова, высказались против возможного отказа от вступления в Альянс.