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Видеофакт: в небе над Браславом вспыхнул яркий метеор

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  • 26.10.2019, 13:22
Видеофакт: в небе над Браславом вспыхнул яркий метеор

Необычное явление произошло возле озера Дривяты.

В ночь на 25 октября в небе над Браславским районом зафиксирована необычная вспышка света — об этом «Браславской звезде» сообщили tut.by очевидцы.

Эту информацию подтвердили и в РОЧС.

Примерно в 3.12 к югу от Браслава над озером Дривяты в атмосфере сгорел осколок метеорного тела. Интенсивное свечение позволяет считать это явление болидом.

Момент падения попал в объективы камер видеонаблюдения на городской набережной.

Никакой информации о возможном достижении ядром болида поверхности земли или воды нет — по-видимому оно полностью сгорело в атмосфере.


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