Агент России в США Бутина прилетела в Москву 5 26.10.2019, 13:33

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Мария Бутина

Самолет приземлился в Шереметьево.

Отбывшая срок в американской тюрьме Мария Бутина вернулась в Россию

Мария Бутина была приговорена к 18 месяцам заключения по обвинению в сговоре с целью работы незарегистрированным иностранным агентом. В тюрьме она заключила сделку со следствием, сообщает dw.com.

Мария Бутина, накануне освобожденная из американской тюрьмы, в субботу, 26 октября, вернулась в Россию. В московском аэропорту Шереметьево ее встречал отец и представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россиянку Марию Бутину, находящуюся в США по туристической визе, задержали в июле 2018 года по обвинению в сговоре с целью работы незарегистрированным иностранным агентом. 26 апреля 2019 года суд приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы с учетом почти девяти месяцев, которые она провела под стражей в ожидании приговора.

Следствие утверждало, что Бутина как минимум с 2015 года вела в США конспиративную деятельность в пользу России, была агентом одного из российских чиновников и использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США, пишет "Интерфакс".

В декабре 2018 года Бутина заключила сделку со следствием и признала, что участвовала в заговоре против США, действовала как незарегистрированный агент российского правительства и пыталась войти в доверие к лидерам Национальной стрелковой ассоциации. В июне Бутиной сократили срок наказания на десять дней, после чего датой ее освобождения стало 25 октября.