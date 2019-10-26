Шесть резиденций монархов с нереально роскошными интерьерами 4 26.10.2019, 13:51

Речь идет о законных королях и султанах.

Издание «ЗаграNица» приглашает совершить виртуальную прогулку по дворцам монархов и полюбоваться роскошью, которая царит в величественных зданиях. Красоте этих интерьеров скоротечность времени только на пользу, согласны?

Королевский дворец, Стокгольм (Швеция)

Стокгольмский дворец считается самой большой официальной резиденцией в мире. Его площадь — 28 750 м², в нем насчитывается 1400 комнат. Обстановка дворца — поистине шикарная.

Королевский дворец, Амстердам (Нидерланды)

Строительство дворца завершили в 1665 году. Изначально там планировали разместить муниципалитет, но позже здание отдали монархам. Однако дворец не считается постоянной резиденцией королей.

Большой дворец, Бангкок (Таиланд)

Дворец в Бангкоке ― официальная резиденция королей Сиама с 1782 года. Комплекс занимает площадь в 218 тыс. м². Туристы со всего мира приезжают посмотреть на роскошное убранство дворца.

Букингемский дворец, Лондон (Великобритания)

Площадь одного из самых знаменитых дворцов планеты ― 77 тыс. м², здесь 775 комнат. При дворце есть действующий музей и магазины — всё это обеспечивает беспрерывный поток туристов.

Королевский дворец, Брюссель (Бельгия)

Дворец, расположенный в центре Брюсселя, ― одна из основных достопримечательностей города. Однако король со своей семьей предпочитает жить в другом дворце, на окраине столицы.

Истана Нурул Иман, Бандар-Сери-Бегавана (Бруней)

Дворец султана Брунея общей площадью в 200 тыс. м² насчитывает 1800 комнат, а также подземный гараж на несколько сотен машин. В покоях хранится коллекция произведений известных живописцев, в частности картина Ренуара, приобретенная султаном за 70 млн долларов.