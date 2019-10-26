Фотофакт: Минчан приглашают на встречу с кандидатами «Европейской Беларуси»
- 26.10.2019, 14:09
Листовки с приглашением расклеены по всему городу.
Минчан приглашают на встречу с кандидатами гражданской кампании «Европейская Беларусь», сообщает пресс-служба кампании.
Информация размещена на официальных предвыборных стендах и тумбах для объявлений.
Встреча пройдет сегодня, в субботу, 26 октября, 16:00 у входа в торговый центр «Тивали» (улица Притыцкого, 29, станция метро «Спортивная»).
Темы встречи:
- смена власти на всех уровнях,
- экологические проблемы Минска,
- закрытие АЭС в Островце,
- достойная жизнь — возможность зарабатывать на родине,
- отмена «декрета о тунеядцах» и «закона об отсрочках»,
- фальсификация выборов властями.