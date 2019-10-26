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Фотофакт: Минчан приглашают на встречу с кандидатами «Европейской Беларуси»

  • 26.10.2019, 14:09
Фотофакт: Минчан приглашают на встречу с кандидатами «Европейской Беларуси»

Листовки с приглашением расклеены по всему городу.

Минчан приглашают на встречу с кандидатами гражданской кампании «Европейская Беларусь», сообщает пресс-служба кампании.

Информация размещена на официальных предвыборных стендах и тумбах для объявлений.

Встреча пройдет сегодня, в субботу, 26 октября, 16:00 у входа в торговый центр «Тивали» (улица Притыцкого, 29, станция метро «Спортивная»).

Темы встречи:

- смена власти на всех уровнях,

- экологические проблемы Минска,

- закрытие АЭС в Островце,

- достойная жизнь — возможность зарабатывать на родине,

- отмена «декрета о тунеядцах» и «закона об отсрочках»,

- фальсификация выборов властями.


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