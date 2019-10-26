В Варшаве открыли памятник одному из «отцов независимости» Польши 26.10.2019, 14:14

Фото: PAP/Tomasz Gzell

В церемонии принял участие президент страны Анджей Дуда.

Президент Польши Анджей Дуда принял участие в церемонии открытия памятника Войцеха Корфанты в Варшаве, сообщает «Радио Польша».

Президент сказал, что Вторая Речь Посполитая не сумела поблагодарить польского государственного и политического деятеля, и это печальные страницы истории.

«Я надеюсь, что никто не пройдет безразлично мимо этого памятника. Также я надеюсь, что каждый, кто знает польскую историю, а в особенности сложную политическую историю Второй Речи Посполитой, увидит в этой аллее символ согласия с тем, что Польша – одна. Я уверен, что такой ее видел христианский демократ Войцех Корфанты. Честь и хвала героям Речи Посполитой, отцам независимости! Вечная память Войцеху Корфанты!» - сказал глава польского государства.

В начале ХХ века Войцех Корфанты был лидером поляков в Верхней Силезии. В 1921 году он возглавил Третье силезское восстание. В независимой Польше он был вице-премьером и депутатом Сейма. Считается одним из «отцов независимости» Польши.