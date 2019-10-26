Белоруска сняла квартиру у странного арендодателя и столкнулась с «мистикой» 26.10.2019, 14:20

Иллюстрационное фото Onliner.by

Сюжет, который придет в голову не каждому гениальному режиссеру.

Жизнь покруче любого сценария, порой обычные люди могут учудить такое, что ни одному гениальному режиссеру не придет в голову. И череда рассказов от наших читателей подтверждает это. Свою историю рассказывает Оксана, которая думала, что арендует отдельную квартиру, а на самом деле делила метры с «невидимым» хозяином, пишет onliner.by.

— Дело было лет 7—8 назад, — вспоминает девушка. — В связи с переездом офиса в другой район я начала искать новое арендное жилье. Мне повезло, и самым лучшим вариантом оказалась предложенная агентом «двушка» с мебелью и старым ремонтом в 5 минутах езды от работы за $200, что в те времена было где-то на 10% ниже рынка.

Хозяином был обычный мужчина лет 50, оставила ему свою визитку (в подтверждение платежеспособности) и даже контакты предыдущих арендодателей. Он очень переживал, сказал, что впервые сдает свою квартиру и хочет подстраховаться. Я его прекрасно поняла, побеседовали довольно объективно, я пояснила, что компании не вожу, отдыхаю обычно не дома и работаю очень много, командировки, все дела. Пожали друг другу руки, заключили договор, внесла оплату за первый месяц, заплатила заслуженную ставку 50% аренды ($100) агенту и довольная заехала на следующий день.

А затем началась мистика… Прихожу домой вечером — кружка со стола перекочевала в раковину. Думаю, память дырявая, сама переставила и забыла помыть. На следующий день прихожу домой — из холодильника таинственным образом исчезло что-то из еды. Думаю, на автомате схомячила и забыла. Еще на следующий день выбросился сам по себе пакет мусора, который я забыла у входа утром. Хм… или это я все-таки его выбросила? Потом переставленные с места на места вещи…

Но когда, приехав из командировки, я увидела, что постель смята (хоть я на 100% помню, что перед отъездом сделала уборку), позвонила хозяину, так как списать это на забывчивость уже просто не могла. Трубку он не снял, тогда я написала: очень вежливо попросила объяснить происходящее и что, если он хочет проверить состояние своего жилища, нужно согласовать со мной время или проверять в моем присутствии. Ответа не последовало, и я решила, что на этом мои мистические приключения закончатся. Ага, наивная…

Буквально через пару дней меня свалил какой-то вирус и осталась я дома лечиться. Должна признаться, что спокойно я себя не чувствовала, да и в безопасности тоже. Ключ от входной двери оставила в замке. Как чувствовала. Потому что в какой-то момент слышу, что кто-то пытается открыть дверь ключом, но не выходит. Я медленно и тихо прошмыгнула на кухню и достала самый большой нож, мало ли, кто ж меня защитит, если не я сама. Так же медленно подошла к входной двери и стою жду, что будет дальше. Сколько времени прошло, не знаю: адреналин и страх исказили мои внутренние часы. В какой-то момент все прекратилось. Что это было? Кто это был? Собственник квартиры или пьяный сосед по тамбуру? Ответа я не знаю до сих пор. Только домыслы и догадки. И да, дверного глазка не было, и увидеть, кто там ломился в мою дверь, я не могла.

На следующий день я написала собственнику СМС, что ко мне приедет подруга из Испании на 10 дней и поживет во второй комнате. Подруга на самом деле приезжала и жила у меня, но не 10 дней, а меньше. Ровно на десятый день объявился хозяин со словами: «Мне так жить надоело, я больше не могу этого терпеть, съезжай!» Так и закончился мой месяц, агентство деньги, естественно, не вернуло, но я все же нашла новую квартиру с адекватными собственниками.

А по поводу этой истории остались только мои предположения, что у мужчины был финансовый кризис, возможно, он работал в ночную смену, а в первую смену жил у себя дома (и у меня по совместительству), а когда эта лавочка прикрылась, т. к. приехала моя подруга, и жить ему стало негде, то он какое-то время терпел, терпел, терпел и не выдержал.