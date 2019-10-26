Путешествия школьников по Украине будут оплачивать из госбюджета 1 26.10.2019, 14:14

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И это будут не просто экскурсии.

Со следующего года в Украине должна заработать так называемая программа «мобильности» школьников, которая предполагает путешествия учеников по Украине за счет государственного бюджета.

Об этом украинский министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал в интервью Радио Свобода.

«Это программа, мы ее так назвали, мобильности школьников. Это программа, когда дети из разных регионов Украины будут путешествовать по Украине. Каждая пятая школа будет задействована в этой программе в следующем году», — сообщил Бородянский.

Он убежден, что программа, которая поддержана президентом и правительством, будет также утверждена в бюджете.

«Они (школьники — ред.) не просто увидят Украину, они, вернувшись в свой класс, в свою школу, будут об этом рассказывать, это будет частью их задания. Это больше чем просто путешествия», — подчеркнул министр.