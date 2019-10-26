Минчанам раздали инструкции по БелАЭС 26.10.2019, 14:51

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Это вопрос выживания белорусов.

Сегодня на пикетах гражданской кампании «Европейская Беларусь» в Минске прохожим раздают инструкции с информацией об Островецкой АЭС и опасности, которую она несет, сообщает пресс-служба кампании.

Активисты надели медицинские маски – именно такие выдали жителям Припяти после аварии в Чернобыле.

- Коммунистические власти тогда врали, что таким образом можно защититься от радиации. Точно также лукашенковские власти сейчас врут о безопасности Островецкой АЭС. Точно также они скрывают информацию о ЧП при ее строительстве. Островецкая АЭС должна быть закрыта – это вопрос выживания белорусов, - сказал активист «Европейской Беларуси» Андрей Исаков.

Напомним, сегодня в Минске пройдет встреча с кандидатами в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» Павлом Юхневичем, Артемом Черняком, Оксаной Юшкевич, Еленой Терешковой, Ольгой Ніколайчик.

Начало – 16:00.

Место проведения – вход в торговый центр «Тивали», станция метро «Спортивная».