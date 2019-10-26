Три «Тайфуна»: как в Кремле испугались макетов новых украинских ракет 1 26.10.2019, 14:58

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Истерика российских пропагандистов.

Выставка "Оружие и безопасность-2019" еще долго будет являться неким генератором новостей по состоянию отечественной военной промышленности. А особенно за этим следят северные соседи украинцев, пишет Деловая Столица.

Вот и на днях российские СМИ буквально взбудоражили читателей новостью о том, что в Украине создали мощное ракетное оружие, способное поражать цели на территории России. Однако как всегда, реальность оказалась далекой от "страшилок".

При ближайшем рассмотрении причиной истерики российских пропагандистов стали всего лишь макеты 122-мм неуправляемых реактивных снарядов для РСЗО БМ-21 "Град" от конструкторского бюро "Южное" "Тайфун-1". И по меркам военной индустрии это скорее не прорыв, а жирный минус нашей оборонке.

Наши, а вслед за ними и российские издания говорят о том, что новые ракеты (которые еще даже не освоены в производстве, мало того, ни о каких государственных испытаниях, насколько понимаю, речи еще не идет) способны поражать цели на 20 км дальше, чем стандартные боеприпасы советского образца.

Однако это совершенно не уникальное оружие. Те же турки еще в 1997 г. разработали для своего варианта "Града" - "Сакарья" - ракеты TR-122 и TRB-122 с дальностью полета до 40 км. Мало того, у них есть и другая ракета - TRK-122 с дальностью полета 30 км и кассетной головной частью. Причем Roketsan Missiles Industries поставляет их также в Азербайджан и Казахстан. Есть подобные серийные разработки и у польских производителей.

А тут КБ "Южное", которое способно производить межконтинентальные баллистические ракеты, на шестой год войны представляет всего лишь макет достаточно примитивной неуправляемой ракеты. Вряд ли это такой уж серьезный повод для гордости.

Гораздо более интересными выглядят другие проекты "днепровцев" - "Тайфун-2" как замена боекомплекта для РСЗО "Ураган". А вот "Тайфун-3" представляет собой фактически полный аналог снаряда для комплекса "Вільха" и при уже налаженном серийном производстве его освоение еще одним предприятием выглядит излишней тратой государственных финансов.

Причем нельзя не отметить, что наши разработки очень сильно отстают от тех же российских. В развитии снарядов для системы "Торнадо-Г" (замены для советского "Града") российские инженеры пошли по другому пути. В 2018 г. на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" впервые представили 122-мм боеприпасы нового поколения.

Характерной особенностью новых боеприпасов стало увеличение веса боевой части в ущерб увеличению дальности стрельбы. В итоге, сделав круг в развитии, они вернулись к советской дальности ракет в 20 км. Судя по всему, они полностью учли опыт войны на Донбассе, где советские ракеты "Града" оказались не очень эффективными против правильно окопанных армейских подразделений и фортификационных сооружений.

В целом же можно говорить, что у нас наблюдается серьезное отставание по реактивной артиллерии поля боя. Речь идет прежде всего о системах БМ-21 "Град" и БМ-27 "Ураган". Мало того что ныне есть достаточно большие нерешенные проблемы с шасси так и еще все ближе "снарядный голод", так как склады оказались не "резиновыми". А также проблемы с пусковыми установками.

Хотя по "Граду" военные все еще не определились с вариантом модернизации, однако ГП "Шепетовский ремонтный завод" в инициативном порядке уже освоил выпуск артиллерийской части РСЗО, который полностью изготовлен из украинских комплектующих. Причем к большому сожалению военные пока даже не отправили его на государственные испытания.

Тут же продолжаются работы и по установке боевой части РСЗО "Ураган" на автомобильное шасси "КрАЗ". Опытный образец даже экспонировался на выставке "Оружие и безопасность-2017", однако после этого никакой новой информации об этом проекте не было.

Зато достаточно далеко Украина продвинулась в модернизации парка 300-мм РСЗО "Смерч". На сегодня на вооружение приняты снаряды двух типов: "Вільха", которые производятся серийно на отечественных предприятиях с использованием отечественных же комплектующих и "Вільха-Р", которые представляют собой вариант усовершенствования старых советских снарядов с помощью современных комплектующих.

Кроме того, продолжаются государственные испытания и совершенно нового боеприпаса с кардинально улучшенными характеристиками - "Вільха-М". Сейчас называются совершенно фантастические цифры с поражением цели на дальностях до 120 км, которое, правда, достигается за счет уменьшения массы боевой части.

Изюминкой проекта является использование лазерного гироскопа производства КБ "Арсенал", который используется в конструкции ракеты-носителя "Днепр" и также на ракете российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Это позволяет резко уменьшить среднее отклонение ракеты - так, если ракета "Смерча" с инерциальной системой наведения позволяет попадать в цель с отклонением 50 м, при использовании GPS коррекции - около 7 м, а вот "Вільха" - около 5 м.

Однако это оружие достаточно дорогое и штучное, а армия нуждается в дешевых и эффективных ракетах для самых распространенных систем. Причем собственного производства.