Дмитрий Быков: Писателей и власть разделяет профессиональная ревность 1 26.10.2019, 15:16

1,190

Дмитрий Быков

Российский поэт отметил белорусского писателя Максима Бацкалевича.

Русский писатель Дмитрий Быков, посетивший Варшаву, заявил, что писателей и власть разделяет профессиональная ревность, сообщает «Радио Польша».

Дмитрий Быков — один из самых популярных современных русских писателей, поэт, литературовед и публицист. Благодаря своей гражданской позиции и метким сатирическим комментариям о нынешней действительности Быков стал голосом той части российского общества, которая не приемлет единомышлие, навязываемое сверху. 24 октября Дмитрий Быков встретился с читателями в центре Варшавы, на четвертом этаже знаменитого торгового дома братьев Яблковских со столетней историей.

Писатель коснулся в своем выступлении как проблем современной литературы, так и общественно-политических тем:

Писатель тоже ощущает себя властью. Власть очень сильно, как и писатель, зависит от славы и любит славу. Власть очень сильно боится бушующей толпы. Но ведь и художник ее боится. Поэтому в роковые минуты власть и писатель очень часто оказываются в одной лодке. И более того, некоторая часть писателей льнет к власти и поддерживает ее. Это не раболепие. Это некоторое осознание сходства того, что мы делаем. Мы с помощью слов подчиняем души. Это общая работа. Но просто они свою работу делают очень плохо. Потому что они не профессионалы. Я бы сказал, что нас разделяет не столько социальная вражда, сколько профессиональная ревность.

Углубляясь в вопросы литературы, Дмитрий Быков отметил, что важно правильно понимать ее место в жизни общества:

Есть такое миф, что молодое поколение не читает. Оно читает слишком много. Оно читает твиттер. Но это нет так страшно. Соцсети породили множество графоманов. Но графоманы — это и есть тот плодородный слой, из которого родится высокое искусство.

Дмитрий Быков назвал имена современных русскоязычных писателей, которые ему кажутся интересными, и среди них несколько — с польскими корнями:

Это 18-летний Иван Чекалов, который написал только что большой роман о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Это 35-летняя Ксения Букша польского происхождения, живущая и пишущая в Санкт-Петербурге. Это молодой белорусский автор пишущий по-русски Максим Бацкалевич, который парализован, лишен дара речи вследствие ДЦП. Я рекомендую его повесть «Карцер» о человеке, живущем в тюрьме собственного тела. Это очень страшный кафкианский текст. Это 82-летняя Людмила Петрушевская польского происхождения, которая пишет дерзкие, элегантные и самые страшные тексты. Я очень надеюсь, что ей дадут Нобелевскую премию. Потому что Ольга Токарчук ее получила. А Токарчук хуже.

Говоря о свободе людей творчества в России, Дмитрий Быков предложил свое глубокое понимание проблемы:

Творческий человек не свободен по определению. Полная свобода — это состояние смерти или пустоты. Мне нужна свобода работать, мне нужно, чтобы мне не мешали работать.

Продолжая свою мысль об условиях, в которых находятся творческие личности в России, Дмитрий Быков сказал, что не стоит преувеличивать роль цензуры в России:

Какое государство рецензирует кого? Где? Ни одного примера вы не приведете! Государство не определяет культурную политику издателей. Ее определяет спрос.

Дмитрий Быков считает, что главные проблемы современности — это авторитаризм, фашизм и ядерное оружие, а людям при этом приходится существовать в условиях гибридного общества. Писатель поясняет:

Ядерное оружие сделало невозможной обычную войну. А появление интернета сделало невозможной тотальную цензуру. В результате общество отползает от бездны. Но есть и монус этого. Война, авторитаризм стали гибридными. Т.е. сложилась такая ситуация, при которой фашизм не может дозреть. Каждый из нас знает, как ужасен недозревший прыщ. Этот прыщ нельзя выдавить. Этот фашизм нельзя победить. Он бродит в крови, но никогда не оформляется. Также и война приобретает гибридную форму — в Украине, Африке, Сирии. Но она не может быть выиграна, т.к. она не перерастает в однозначнл горячую фазу. Точно так же и российское население не может дозреть до социального протеста, потому что его придушивают, но окончательно кислород не перекрывают. Поэтому оно все время боится, что будет хуже и все время благодарно за то, что есть. Это и есть состояние гибридной свободы, гибридного прогресса, гибридной войны и т.д. Хотя должен с ужасом сказать, что многие мои друзья живут в гибридном браке без любви, когда страшнее разойтись, чем остаться. Кстати, Россия с Путиным живет в том же состоянии. Она очень хочет развестись. Но боится, что будет хуже.

Во время своего выступления в Варшаве Дмитрий Быков попытался развенчать стереотипы о россиянах и попытался сформулировать в чем состоит особенность российского общества:

Мы самые свободные рабы во всем мире. Мы сделали из нашего рабства особенно утонченную форму свободы. Мы колоссально адаптивны к любой власти, но никто из русских не верит ни единому слову этой власти. До смерти тирана все ему строят памятники, после смерти тирана все их разрушают. Это одни и те же люди. Их внутренняя жизнь от этих внешних форм никак не зависит. У фашистов разочарование в Гитлере в 1945 году было огромной драмой. Для русских разочарование в Сталине после ХХ съезда [компартии CCCР] так и не наступило. С анекдотов о Сталине переключились на анекдоты о Хрущеве. Вот и все.

Дмитрий Быков предлагает своим читателям и слушателям смотреть на мир реалистично, без розовых очков:

Надо не власть менять. От перемены власти ничего не изменится. Надо как-то менять отношение людей к своей судьбе.

Я не очень верю в прогресс, в частности, научный. Потому что количество невежд растет. Даже есть люди, уверенные в том, что Земля плоская. В XIX веке их было меньше.