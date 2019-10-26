Арина Соболенко вышла в финал малого Итогового турнира ВТА 4 26.10.2019, 15:24

1,144

В полуфинале белоруска одержала победу на чешкой Каролиной Муховой.

Белоруска Арина Соболенко (14-й номер рейтинга ВТА) пробилась в финал малого Итогового турнира ВТА, сообщает pressball.by.

Соревнования проходят в китайском Чжухае, призовой фонд составляет 2 419 844 доллара.

В матче 1/2 финала наша соотечественница переиграла представительницу Чехии Каролину Мухову (25 ВТА) со счетом 7:5, 7:6 (7:4). В решающем поединке Соболенко 27 октября сыграет с голландкой Кики Бертенс (10 ВТА). Начало в 8.00 по минскому времени.