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Пять минут правды
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Арина Соболенко вышла в финал малого Итогового турнира ВТА

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  • 26.10.2019, 15:24
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Арина Соболенко вышла в финал малого Итогового турнира ВТА

В полуфинале белоруска одержала победу на чешкой Каролиной Муховой.

Белоруска Арина Соболенко (14-й номер рейтинга ВТА) пробилась в финал малого Итогового турнира ВТА, сообщает pressball.by.

Соревнования проходят в китайском Чжухае, призовой фонд составляет 2 419 844 доллара.

В матче 1/2 финала наша соотечественница переиграла представительницу Чехии Каролину Мухову (25 ВТА) со счетом 7:5, 7:6 (7:4). В решающем поединке Соболенко 27 октября сыграет с голландкой Кики Бертенс (10 ВТА). Начало в 8.00 по минскому времени.


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