Лев Марголин: Позиция экспертов — нужно проводить реформы 8 26.10.2019, 15:41

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Лев Марголин

Без инвестиций нет роста экономики.

«БелГазета» обратилась к экономисту Льву Марголину c простым вопросом — как спасать белорусскую экономику?

- Хорошо бы адресовать этот вопрос Лукашенко или Румасу. Точка зрения экспертного сообщества, оппозиционных политиков простая: нужно проводить реформы. Потому что любой вопрос, связанный с развитием экономики, упирается в реформы: без инвестиций нет роста экономики, без роста экономики нет роста экспорта, без роста экономики и роста экспорта нет роста валютных поступлений, роста заработной платы и так далее. Поэтому нужно создавать условия для привлечения инвестиций и делать все, что с этим связано.

Выбор небольшой: если не реформы, то медленная стагнация. Именно медленной стагнации в 2020г. ожидаем от белорусской экономики мы и Международный валютный фонд — прирост от нуля до 2%.

А все мы будем влачить жалкое существование, как и сегодня. Кому-то будет хватать только на самые насущные нужды, на еду и одежду. И больше ничего нас не ждет. Какие бы совещания ни проводились, какие бы разносы ни устраивались, какие бы планы по экспорту продукции ни доводились до посольств — проблему это не решит, — ответил Лев Марголин.