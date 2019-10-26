Археологи раскрыли тайну древнейшего государства мира 26.10.2019, 15:47

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Ученые нашли ответ благодаря изучению окаменелых кораллов.

Аккадская империя (24−22 века до н.э.) была первой объединенной империей в Месопотамии и процветала благодаря развитию ирригации. Тем не менее, поселения, похоже, были внезапно покинуты примерно 4200 лет назад. Регион оставался безлюдным еще примерно 300 лет, пишет «Вокруг света».

Прошлые исследования показали, что Аккадская империя, вероятно, распалась из-за резкой засухи и гражданских беспорядков. Тем не менее, климатическая динамика, которая вызвала массовые сбои в сельском хозяйстве и конец эпохи, была еще недостаточно изучена.

Исследователи из Университета Хоккайдо, Института наук о коралловых рифах KIKAI, Университета Кюсю и Университета Киля провели палеоклиматические реконструкции температурных и гидрологических изменений в районах вокруг археологических раскопок Телль-Лейлан, центра Аккадской империи. Они отобрали шесть 4100-летних ископаемых кораллов Porites из Оманского залива. Образцы изучили с помощью радиоуглеродного датирования и геохимического анализа, чтобы подтвердить, что они не были значительно изменены по сравнению с их нынешним состоянием.

Затем данные о кораллах сравнивались с современными образцами кораллов и метеорологической информацией. Несмотря на то, что зимой для района исследований выпадает значительное количество осадков, данные о кораллах показывают, что во время распада империи в этом районе происходили значительные засухи.

Данные до и после краха империи сопоставимы с современными данными о кораллах, показывая, что сухие периоды были внезапными и интенсивными. Воздействие пыльных бурь и недостаток осадков вызвали серьезные проблемы в сельском хозяйстве, что, возможно, привело к социальной нестабильности и голоду

«Хотя официальной причиной распада Аккадской империи является вторжение в Месопотамию других групп населения, наши образцы окаменелостей являются признаками, показывающими, что изменения климата способствовали упадку империи», — сказал Цуеси Ватанабэ из Департамента естественных наук Университета Хоккайдо.