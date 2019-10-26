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Пять минут правды
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Зеленский приехал в Золотое и пообщался с добровольцами

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  • 26.10.2019, 16:01
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Зеленский приехал в Золотое и пообщался с добровольцами

Украинские добровольцы выступают против отвода войск.

В субботу, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с добровольцами в Золотом заявил, что гражданское население хочет отвода войск, предусмотренного договоренностями в Минске.

Об этом сообщает censor.net со ссылкой на видео, опубликованное в группе "Останній блокпост. Ні Капітуляції".

"Люди хотят отвода", - сказал Зеленский, добавив, что понимает опасения добровольцев. Вместе с тем, он заявил, что нужно делать все для окончания войны. "Тут наши военные и они тут главные, при всем уважении к вам", - сказал президент.


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