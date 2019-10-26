Как Анфимов испортил настроение белорусским чиновникам 4 26.10.2019, 16:26

2,826

Все уже забыли о затее Лукашенко, но глава КГК вспомнил о ней.

В пятницу во время визита на предприятия Добрушского района глава Госконтроля подчеркнул весомую роль регионов в росте ВВП до $100 млрд. Напомнил об этой задаче Леонид Анфимов и на заседании местного райисполкома, чем, наверное, ввел чиновников в уныние, пишет «Салiдарнасць».

В прошлом году Александр Лукашенко поставил задачу достичь валового внутреннего продукта в 100 миллиардов долларов к 2025 году. Реальность выполнения задачи и так выглядела сомнительной – сегодня белорусский ВВП составляет около $60 млрд. в год. А уж фантастической ее делало то, что Лукашенко на серьезные реформы для этого идти не хотел.

Несколько месяцев до своего увольнения старое правительство пыталось делать вид, что цель вполне достижима. Например, министр экономики Владимир Зиновский заявил о разработке плана по индустриализации страны: 1740 инвестиционных проектов во всех районах страны!

Но после увольнения прежней верхушки правительства о задаче Лукашенко стали вспоминать все реже. Хотя новый премьер Сергей Румас поначалу отказывался признать ее невыполнимой и храбрился: «У нас были периоды, когда среднегодовой рост за пятилетку составлял около 7%».

Но по итогам этого года роста ВВП ожидается всего на примерно 1%...

О чудной задаче Лукашенко уже почти забыли, но тут глава Госконтроля напомнил о себе, испортив настроение другим чиновникам.

Самое смешное, что Анфимов своими словами еще раз подтвердил нереальность задачи главы государства в условиях отсутствия реформ.

Он рассказал, что многострадальный Завод картона на «Добрушской бумажной фабрике» планируют запустить в следующем году (на 5 лет позже намеченного срока!):

– В проект уже вложено $265 млн, поэтому он должен заработать… С одной стороны, есть гордость за страну, что мы реализуем такие масштабные проекты, нам они под силу, но с другой – пока он, к сожалению, не работает, это памятник.

Вот так, строительством многомиллионных памятников власти пытаются приблизиться к удвоению ВВП.