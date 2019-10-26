В Сирию вернулась колонная американских военных 1 26.10.2019, 16:34

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Они вернулись из Ирака.

Колонна военнослужащих США вернулась в сирийскую провинцию Хасеке с территории Ирака. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство SANA.

Согласно сообщению, американские военные вошли на территорию Сирии из Ирака через нелегальный погранпереход аль-Валид.

По данным корреспондента агентства, в состав колонны входят десятки солдат и военная техника, конвой сопровождали вертолеты.

Накануне, 25 октября, министр обороны США Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты перебросят в Сирию дополнительные войска, чтобы защитить нефтяные месторождения в Дейр-эз-Зоре от «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).