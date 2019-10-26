Глеб и Капский вывели «Арсенал» в первую лигу чемпионата Беларуси по футболу 1 26.10.2019, 16:40

Матч проходил в Дзержинске.

В матче 27-го тура чемпионата Беларуси среди команд второй лиги "Арсенал" на своем поле оказался сильнее ДЮСШ-3-"Сэнлеса" (2:0). Такой результат позволил команде из Дзержинска досрочно завоевать путевку в первую лигу, сообщает "Прессбол".

Турнирная таблица

Отметим, что результативным дублем в матче отметился Вячеслав Глеб. Известный нападающий отличился голевой передачей и забитым мячом.

"Арсенал" — "ДЮСШ-3-Стэнлес" — 2:0

Голы: 1:0 — Капский (68). 2:0 — Глеб (86).