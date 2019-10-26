В Казахстане протестовали против экспансии Китая 26.10.2019, 17:17

Также участники акции призвали власти страны защитить этнических казахов на территории Китая.

В центре столицы Казахстана Нур-Султана и в Алматы прошли акции протеста. Участники акций протестовали против китайской экспансии в Казахстане, требовали защитить этнических казахов, которые преследуются в Китае и освободить жертв политических репрессий в Казахстане, сообщает "Настоящее время".

В Нур-Султане к концертному залу "Астана" были стянуты десятки полицейских, в том числе сотрудники спецподразделений, передает казахская служба Радио Свобода. Полицейские просили людей, которые оказывались в районе, обходить площадь.

"Я не согласен с китайской экспансией, что китайцы завоевывают Казахстан", - пояснил мужчина, который пришел на площадь с текстом Конституции Казахстана и начал ее зачитывать. Он подчеркивал, что по Конституции имеет право избирать и быть избранным, но реальных выборов в Казахстане сегодня нет.

"От китайского беззакония к нам прибегают наши же граждане, а республика не может их защитить", - подчеркнул еще один участник протестов. Он выразил несогласие с политикой властей Казахстана, которые, по сути, отказались вмешиваться в ситуацию с преследованием этнических казахов в Китае. Их, как и другие мусульманские меньшинства, массово отправляют в "лагеря перевоспитания" для обучения китайскому языку и для того, чтобы подвергать воздействию китайской пропаганды.

Как сообщается, в ходе митинга полиция задержала около 26 человек.