Стало известно, кто завладел старейшим кинотеатром Минска «Победа» 26.10.2019, 17:24

Фото: tut.by

Что теперь будет с этим объектом?

Источники tut.by выяснили, кто же стал новым владельцем «Победы»: и это сеть кинотеатров Silver Screen, которая подтвердила данные о покупке.

Сейчас право аренды объекта (сроком на 30 лет) за 2200 рублей перешло компании «Ретро СинемА». Эту структуру создали 3 октября, она зарегистрирована в тех же помещениях, что и компания «Кино Маяк», которая управляет кинотеатром Silver Screen в «Дана Молл».

В Silver Screen не стали отрицать, что их компания купила «Победу»: «На текущем этапе мы находимся на стадии согласования и финализации условий реализации проекта с городскими властями, поэтому пока преждевременно говорить о конкретной концепции и сроках ее реализации».

Что теперь нужно сделать с «Победой»

В здании «Победы» организуют трехзальный кинотеатр с культурно-просветительскими и сопутствующими функциями. Ежемесячная арендная плата первые три года составит около 20,8 тысячи рублей в месяц, в дальнейшем — почти 26 тысяч рублей в месяц. Инвестор также обязан:

Заплатить за внесение изменений в проектно-сметную документации с учетом разработки собственного дизайн-проекта.

Оплатить закупку, поставку и монтаж электроосвещения арендуемых помещений, сантехприборов, кондиционирования, видеонаблюдения, системы контроля доступа, охранной сигнализации, системы озвучивания, киноообрудования, мультимедийного оборудования и другого.

Заплатить за закупку и поставку мебели и предметов интерьера.

Профинансировать финишные внутренние отделочные работы (за исключением работ по реставрации) во всех помещениях за исключением технических, вспомогательных, административных помещений и санузлов.

Компенсировать «Мінскай спадчыне» почти 34 тысячи рублей затрат по изменению проектно-сметной документации.