Эксперт об экономике Беларуси: Нужно вспомнить профессора Преображенского 7 26.10.2019, 17:54

3,955

Cтране пора жить по средствам.

Об этом «БелГазете» заявил экономист Сергей Балыкин, отвечая на вопрос «как поднять белорусскую экономику».

- Проводить реформы - звучит банально. Но МВФ говорит разумные вещи: надо жить по средствам. Любая домохозяйка понимает: нельзя тратить больше, чем зарабатываешь. Если ты все время живешь в долг, то в конце концов (в лучшем случае) тебе просто перестанут давать деньги, а в худшем случае - тебе набьют морду. Понятно, что в долг жить нельзя.

Когда не хватает денег, есть два выхода: либо меньше тратить, либо больше зарабатывать. Звучит банально, но мораль такова: Беларусь должна либо меньше тратить, либо больше зарабатывать. МВФ и говорит: ребята, мы не международная благотворительная организация, которая обеспечит достойный уровень жизни на халяву. Чтобы больше зарабатывать - нужно больше крутиться. В переводе на высокий экономический язык это означает: нужно проводить реформы, поощрять экономическую активность.

Сегодня деловой климат в стране хоть и улучшается, но недостаточно хорошо. Экономическая активность не настолько высока, чтобы жить на свои, значит, недостаточно реформ, недостаточно мер стимулирования экономической активности, недостаточно мер по дебюрократизации, снятию административных барьеров.

В стране нет больших системных проблем, нет серьезных внешних сложностей - все проблемы в наших головах. Профессор Преображенский говорил: разруха не в клозетах, а в головах.