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Специалисты определили лучшую позу для фотографий

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  • 26.10.2019, 18:21
  • 3,088
Специалисты определили лучшую позу для фотографий
Фото: tut.by

Какая же она?

От Венеры Милосской до супермоделей в инстаграме — все делают это: позируют, опираясь на одну ногу. Контрапост — так называют это положение тела в изобразительном искусстве.

Исследователи из США, Португалии и Швеции признали контрапост самой привлекательной позой, которая выгодно подчеркивает соотношение талии и бедер (индекс WHR). Об этом пишет журнал «Нож» со ссылкой на The Guardian.

Это соотношение коррелирует с фертильностью и является индикатором состояния здоровья человека. Считается, что женщины с низким индексом WHR (примерно 0,7) наиболее привлекательны для мужчин. Это обладательницы фигуры «песочные часы» или грушевидной фигуры.

Исследователи предположили, что контрапост подчеркивает разницу между талией и бедрами, делает изгибы более сексуальными. В изображении мужчин тоже часто используется контрапост (вспомните «Давида» Микеланджело), но ученые сосредоточились на женских фигурах.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи создали 3D-аватары женщин в разных позах, стоящих прямо и с опорой на одну ногу. Каждую фигуру можно было рассмотреть с восьми ракурсов.

Эти картинки показали 68 студентам: 25 парням и 43 девушкам. Участников попросили оценить привлекательность изображенных женщин. И парни, и девушки оценили выше внешность моделей, опирающихся на одну ногу.

Исследователи предположили, что индекс WHR определяет и то, почему определенные движения и жесты кажутся большинству сексуальными. Походка моделей по подиуму или движения в танце живота, а также каблуки подчеркивают соотношение талии и бедер.


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