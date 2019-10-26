Арина Соболенко: Хочу полностью выкладываться на корте 1 26.10.2019, 18:56

Белорусская теннисистка прокомментировала свой успех на малом Итоговогом турнире WТА

14-я ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала выход в финал малого итогового турнира WTA в Чжухае. В этом году в Китае белоруска выиграла 15-й из 17 матчей и может взять третий титул (после Шэньчжэня и Уханя), пишет «Трибуна».

«Думаю, Китай любит меня, и я люблю его в ответ, поэтому у меня тут невероятные результаты. Я просто стараюсь задержаться подольше.

После всего, что со мной произошло в этом году, я больше не сосредотачиваюсь на рейтинге. Я думаю только об игре и хочу полностью выкладываться на корте. Сейчас я сосредоточена на этом».