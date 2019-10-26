Синоптики: Завтра в Беларуси будет до +22 1 26.10.2019, 19:05

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Теплее всего будет на юге страны.

На ночь и утро 27 октября синоптики объявили желтую опасность из-за сильного ветра и тумана, сообщает сайт pogoda.by.

В воскресенье, 27 октября, в ночные и утренние часы местами по Беларуси ожидается туман, днем в отдельных районах — усиление ветра порывами 15−18 м/с, сказано в сообщении.

Воздух в воскресенье прогреется до 22 градуса тепла — в Гомеле. В Минске дней будет +16−18, кратковременный дождь.