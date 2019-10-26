Максим Винярский: Властям нельзя доверять контроль над АЭС 5 26.10.2019, 19:23

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Эти люди не могут уследить даже за пиротехникой.

Об этом координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский заявил во время встречи кандидатов в депутаты с минчанами:

- Нам угрожает не политический, а самый настоящий второй Чернобыль. Люди, которые не способны обрезать пиротехнику для салюта, не заслуживают того, чтобы им доверяли контроль над атомной электроэнергией. Тем более, что АЭС строится на российские деньги и при участии российских специалистов, — заявил Максим Винярский.