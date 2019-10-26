Тихая заводь для крупных сетей Виктор Маргелов

26.10.2019, 20:46

Фото: tut.by

Белорусское законодательство не обеспечивает равенства в торговле.

Малые и средние торговые предприятия не готовы объединяться, чтобы конкурировать с крупными сетями.

Приход в Беларусь российского дискаунтера «Доброцен» по просьбе «Белорусы и рынок» прокомментировал сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов.

— Открытие еще одной российской сети ничего не значило бы для нашей торговли, будь у нас добросовестная конкуренция на рынке. Законодательство в сфере розничной торговли ультралиберальное, и с точки зрения поведения на рынке может происходить практически все. Можно осуществлять монополистические практики, оставлять целые районы и регионы без налогов в ходе своей деятельнaости, демпинговать ниже оптовых цен производителей и т. д. За это ничего не будет.

Довольно лояльно законодательство относится и к оценке качества продуктов. В результате получается, что приход на рынок еще одного крупного игрока действительно усугубляет ситуацию. У нас уже есть крупнейшие игроки, якобы белорусские сети, которые по факту таковыми не являются. Есть российский «Светофор», который собирается расшириться до 150 магазинов. Теперь пришла еще одна сеть низких цен.

Торговля должна предоставлять людям нужный товар по приемлемым ценам и приемлемого качества. Конечно, это прежде всего продукты питания.

Основной тренд поведения наших лидеров, которые могут купить отдельные группы товаров очень дешево, заключается в том, что они не занимаются удовлетворением потребностей людей в широком смысле слова. Данное условие выполняется только в местах, где это очень выгодно.

Так появились магазины с узким ассортиментом товаров, закупленных очень дешево. Как правило, они низкокачественные и стоят дешевле. Получается, что группа магазинов, которая готова в нужной степени удовлетворять потребности покупателей и которая в широком ассортименте торгует хлебом, молоком, весовым товаром и т. д., оказывается в проигрыше, поскольку издержки у таких предприятий больше.

Если торговать, как сейчас часто происходит, крепким алкоголем, пивом и небольшим перечнем дешевых импортных товаров, то издержки невелики. Из-за такой торговли традиционные магазины у дома приходят к банкротству — вот в чем суть проблемы, которую невозможно решить без установления четких правил.

Работа в данном направлении проводилась с зимы. Летом был подготовлен проект указа об упорядочении правил добросовестной конкуренции на рынке. Документ поступил в Совмин, где пробыл несколько месяцев, а затем вернулся в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Сколько еще продолжится «футбол», неизвестно.

Поэтому постоянно возникают спорные вопросы, например, в части проведения акций производителями. Конечно, определенные ограничения все же есть, но они легко обходятся.

Любую акцию нужно оформить. Если крупная торговая сеть (КТС) обращается к производителю с просьбой провести акцию, то она может начаться на всех торговых предприятиях буквально через 15 минут, однако получается, что больше никто на рынке об этой акции не знает. Так, подписываются документы на приобретение товара, и, как только он отгружен, акция заканчивается.

Подобная практика действительно имела место у одного из производителей молочной продукции. Товар был продан крупнейшей сети страны наполовину дешевле, чем всем остальным торговым предприятиям. Когда представители делового сообщества возмутились, почему в одной сети сыр на 10 % дешевле, чем оптовая цена завода, оказалось, что никаких нарушений действительно нет. Можно ли считать такую конкуренцию добросовестной?

Пользуясь неограниченной рыночной силой и не учитывая интересов производителей, крупные сети сильно ужимают их по ценам. Далее начинается ценовая конкуренция. Она всегда разорительна для всех (кроме КТС), в том числе для потребителей, которые могут являться, с одной стороны, покупателями, а с другой — работниками, выпускающими товары, которые продаются в сетях.

В США есть законодательство, согласно которому производители отпускают товар всей местной торговле по одинаковой цене. Из-за жесткой конкуренции торговые предприятия и крупные производители в Российской Федерации тоже пришли к тому, что цены должны быть одинаковыми. Правда, там есть бонусы, торговые премии и прочие инструменты, которые дают больше преимуществ КТС.

В Беларуси есть торговый игрок, который осуществляет широкую лотерейную деятельность, разыгрывает денежные призы и квартиры, хотя у нас есть законодательство, в котором четко прописано, что такая деятельность — прерогатива государства. Регуляторы стыдливо прячутся по углам и не могут однозначно ответить, является это нарушением или нет.

Подобных вопросов множество, но их никто не решает. Министерство антимонопольного регулирования и торговли пытается заниматься ими, однако его результативность крайне низка. Можно сказать, что наша страна создана для развития исключительно КТС, в том числе иностранных.

Впрочем, это не только белорусская проблема. Я был в Польше и беседовал с представителями местного делового сообщества, в том числе торгового. Они говорят, что засилье КТС — это беда. Если бы в Польше торговые сети принадлежали полякам, то страна процветала бы. Однако, поскольку почти все они иностранные и их доля слишком велика, крупные торговые сети являются одним из главных тормозов развития польской экономики.

Так или иначе, монополизация в любой сфере приводит к негативным последствиям. Должна быть граница. Сегодня же доля выручки нашего основного лидера — «Евроопта» — в четыре раза превышает выручку пяти следующих за ним торговых сетей.

Есть два способа решения проблем малого и среднего бизнеса. Первый — нельзя застывать на месте и ждать у моря погоды. Лучших условий уже не будет. Нужно постоянно повышать качество собственной работы.

Второй — нельзя замыкаться на себе и думать, что ты в состоянии спастись. Спастись могут только те предприятия, которые наладят взаимодействие друг с другом. Однако есть несколько подводных камней, которые препятствуют созданию таких объединений. Это прежде всего проблема неплатежей и полная беззащитность добропорядочных субъектов хозяйствования. Как следствие, каждый замыкается в себе и не верит никому.

Это основная причина того, что малый бизнес в целом

теряет свои позиции на протяжении как минимум пяти лет.