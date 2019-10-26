CNN включил белоруса в подборку «удивительных» фотографий 26.10.2019, 22:26

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Фото с белорусом удивило американцев.

Американский телеканал CNN, занимающий второе место (сразу после BBC) по величине аудитории в Штатах, на своем официальном сайте опубликовал подборку из 28 «удивительных» спортивных фотографий. В нее попал снимок с белорусским футболистом. На этот факт обратил внимание сайт kyky.org.

«Игрок сборной Беларуси Игорь Стасевич перепрыгивает голландца Френки де Йонгу во время отборочного матча Евро-2020 на стадионе «Динамо» в Минске 13 октября», — указано в описании.

К слову, в тот день сборная Беларуси потерпела поражение от Нидерландов (1:2). Полузащитник Игорь Стасевич, кратко объясняя проигрыш, сказал: «Немного фарта в некоторых моментах, и могли бы рассчитывать на большее. Но как есть. Голландия — топовая сборная. Мы сделали все, что смогли».