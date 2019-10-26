Украинские разведчики показали видео мощнейшего удара ВСУ по боевикам 1 26.10.2019, 22:21

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Военным удалось уничтожить три ДОТа, столько же боевиков и жилой блиндаж.

Бойцы группы К-2 из 54 ОМБр, которые проводят успешные операции на Донбассе при помощи беспилотников, обнародовали видео полного уничтожения одной из позиций боевиков. Видеоролик опубликован на YouTube, пишет inforesist.org.

В описании к ролику сказано, что в результате успешно проведенной боевой операции украинским военнослужащим удалось уничтожить три ДОТа, столько же боевиков и жилой блиндаж.

Отдельно в разведывательной группе обратили внимание на то, что записанная операция была проведена задолго до объявления перемирия на Донбассе.