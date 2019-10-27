В Барселоне на улицы вышли 350 тысяч человек 1 27.10.2019, 8:00

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Фото: AFP

К митингу присоединились профсоюзы и спортивные организации.

В центре Барселоны порядка 350 тысяч человек вышли в субботу, 26 октября, на акцию протеста против тюремных приговоров, вынесенных Верховным судом в Мадриде девятерым лидерам каталонских сепаратистов. Об этом сообщила местная газета La Vanguardia (перевод — dw.com).

Мероприятие проходит по инициативе общественного движения под названием "Национальная ассамблея Каталонии", объединяющего сторонников отделения этого автономного сообщества от Испании, и каталонской культурной организации Òmnium Cultural.

Свобода, амнистия, референдум

Фото: AFP

К митингу присоединился ряд профсоюзов, а также социальных, культурных и спортивных организаций. На улицы вышли представители выступающих за независимость партий, глава регионального правительства Каталонии Ким Торра, вице-премьер Пере Арагонес и председатель местного парламента Рожер Торрен. По словам последнего, собравшиеся выступают в поддержку "свободы, амнистии и референдума". При этом Торрен отметил важность "единства всех сил против репрессий и за демократическое урегулирование" конфликта.

Мирные протесты переросли в беспорядки

Фото: AFP

Позднее несколько тысяч демонстрантов из так называемого Комитета защиты республики (CDR) собрались поблизости от штаб-квартиры полиции Испании. Они бросали пластиковые мячи, а затем камни и бутылки в полицейских, называя их "сыновьями" испанского диктатора Франсиско Франко. Полицейские применили дубинки и поролоновые пули. По данным медиков, пострадали не менее 15 человек.

Фото: AFP

В Каталонии 18 октября была объявлена всеобщая забастовка в знак протеста против тюремных сроков лидерам сепаратистам. Они 14 октября были приговорены к лишению свободы до 13 лет за проведение незаконного референдума о независимости этого региона от Мадрида 1 октября 2017 года. Приговор вызвал массовые акции протеста. Участники беспорядков поджигали баррикады и мусорные баки, а также столы и стулья в уличных кафе, сожгли один банковский филиал и разгромили магазин одежды. Противостояние между митингующими и полицией растянулось на несколько суток, пострадали около 600 человек, почти половина из которых - полицейские. Были задержаны более 200 демонстрантов.