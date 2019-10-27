Экономист: Власти построили долговую пирамиду, как у Мавроди 16 27.10.2019, 8:06

6,607

Любой математик докажет, что она развалится.

В ноябре правительство должно устроить «разбор полетов» по итогам девятимесячной работы экономики.

Недовольство ее «показателями» высказывал и Лукашенко, и премьер-министр Сергей Румас.

В каком же состоянии на сегодняшний день находится экономика Беларуси?

На вопросы Charter97.org отвечает доктор экономических наук Борис Желиба:

- Что именно вызвало недовольство властей экономическими показателями? По каким параметрам мы в этом году «просели» больше всего?

- Есть два основных экономических показателя, которые не устраивают власти.

Во-первых, это неудовлетворительные темпы роста нашего ВВП. Вместо 4%, которые были запланированы правительством, за девять месяцев в пересчете на год ВВП вырос всего на 1%. Это и вызвало раздражение Лукашенко, который потребовал как угодно выполнить этот прогноз - иначе будет уволено все правительство, начиная с премьер-министра, его помощников, заместителей и так далее.

Также недовольство властей вызвало падение экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И очень маловероятно, что по экспорту мы выйдем на запланированные цифры.

- Как повлияли на экономическую ситуацию «сюрпризы» из России: грязная нефть в «Дружбе», налоговый маневр в нефтедобывающей отрасли и отказ в кредите в $600 миллионов?

- Данные обстоятельства повлияли самым негативным образом. Потому что наше правительство рассчитывало на российскую поддержку. Примерно год Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что запрашиваемый кредит в 630 миллионов долларов на рефинансирование прежних долгов – в-основном, России – Беларусь получит. Но потом приехал Дмитрий Медведев и выдвинул свой ультиматум, что со стороны России будет традиционная поддержка только в том случае, если власти пойдут на более глубокую интеграцию.

Но сегодня получается, что ни 630 миллионов долларов, ни 200 миллионов долларов последнего транша кредита ЕФСР (Евразийского Фонда Стабилизации и Развития – ред.), ни компенсации налогового маневра Беларусь не получит.

Если брать только налоговый маневр, Минфин подсчитал – это ежегодные потери на сумму в 400 миллионов долларов.

Поставленные Россией условия о глубокой интеграции в большей степени политические. И стоит вопрос о том, что Беларусь стоит на грани потери государственного суверенитета.

- По поводу кредитов у России: мы ежегодно рефинансируем 75% своих долгов, занимая для этого деньги у восточного соседа. Можно ли сказать, что власти попали в долговую ловушку?

- Да, это действительно так. И поэтому Россия нас и шантажирует – если мы не пойдем на более глубокую интеграцию, то власти не получат никакой финансовой помощи. Беларусь не получила ее в этом году, может не получить и в следующем. А попытка снизить рефинансирование 75% долгов – а Минфин однажды заявил, что хочет снизить этот показатель до 50% - пока ни к чему не приводит. Поэтому властям надо срочно искать деньги. Но я считаю, что ни в коем случае их не нужно брать у России - чтобы эта финансовая ловушка для нас окончательно не захлопнулась.

Большое значение будет иметь то, что подпишут Лукашенко и Путин 8-го декабря. И подпишут ли они какое-то соглашение об углублении интеграции вообще. Пока мы находимся в состоянии неопределенности.

- На что похожа структура долгов Лукашенко у России?

- Очень напоминает финансовую пирамиду — наподобие той, которую создавал в 1990-х Сергей Мавроди и его «команда». В чем была суть пирамиды Мавроди? Он распространял свои «билеты» и поначалу выплачивал по ним большие проценты при погашении. Это делалось именно за счет тех билетов, которые покупали его новые «инвесторы». Это и есть классическая пирамида.

Любой математик может доказать, что любая пирамида рано или поздно разваливается. Беларусь должна выплатить 3,5 миллиарда долларов внешних долгов, затем, в «пиковый» год - еще больше и так далее.

Власть могла существовать только потому, что Россия давала нам на рефинансирование долгов миллионы долларов. Но сейчас она отказала, поэтому у Минфина проблема, где взять деньги и как справиться с этой ситуацией. Россия поставила Лукашенко ультиматум.

- Бюджет на 2020 год сверстан с дефицитом в 1 миллиард рублей? К чему это может привести?

- Данный бюджет сам по себе не страшен – это 1% ВВП. Есть международная норма, которая допускает дефицит бюджета страны до 3% ВВП. Я думаю, что мы с этим справимся, хотя, с другой стороны – как посмотреть. Раньше была российская поддержка, а теперь не ясно, будет ли она.

Предыдущие бюджеты от Минфина были или сбалансированные, или выполнялись с профицитом. Поэтому за счет этого были накоплены определенные суммы, которые идут на погашение долгов – в том числе России.

Но так как бюджет на будущий год закладывается с дефицитом, он является более напряженным по сравнению с бюджетом этого года. Видимо это связано с обязательствами, которые берут власти перед выборами, в том числе касаемые повышения зарплат и пенсий, а также выплат по долгам.

Если власти все-таки смогут договориться с Россией о умеренных ценах на углеводороды, то по факту возможно то, что Минфин сможет исполнить бюджет следующего года даже с профицитом.

- Насколько важно для Беларуси преодолеть финансовую зависимость от России и сохранить экономический суверенитет и как это сделать?

- Это стратегическая задача на предстоящую пятилетку. Самое важное и дорогое – это независимость страны и ее политический и государственный суверенитет.

Для этого необходимо уходить от тотальной зависимости от России. Также нужно диверсифицировать экспорт по известной формуле: треть поставок в ЕС, треть в страны «дальней дуги» и только треть на российский рынок.

Имея когда-то в этом вопросе подвижки, сейчас мы опять вернулись к исходному положению. И в настоящее время Беларусь осуществляет половину своего товарооборота в Россию.

Конечно, эти задачи нужно решать. И их не решишь без реформирования нашей экономики, нашего государственного сектора, о чем давно говорят и наши внешние кредиторы, и наши независимые аналитики.