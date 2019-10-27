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Встреча с кандидатами «Европейской Беларуси» в Минске: сильные кадры

  • 27.10.2019, 8:14
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Встреча с кандидатами «Европейской Беларуси» в Минске: сильные кадры

Минчане смогли принять участие в конкурсе «Слови реактор».

26 октября в Минске прошла встреча с кандидатами в «депутаты» от гражданской кампании «Европейская Беларусь», сообщает пресс-служба кампании.

Главной темой акции стала Островецкая АЭС, а часть мероприятия прошла в формате учений по гражданской обороне. Присутствующие могли принять участие в конкурсе «Слови реактор», а также попрактиковаться в надевании противогаза. На акции раздавали продукты первой необходимости после взрыва на АЭС, а также йод и инструкцию по защите от радиации.

На встрече выступили кандидаты в депутаты от «Европейской Беларуси» Павел Юхневич, Оксана Юшкевич, Артем Черняк, Елена Терешкова и Ольга Николайчик.


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