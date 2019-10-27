Писательница рассказала, возможен ли в России феномен Зеленского 8 27.10.2019, 8:30

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Людмила Улицкая

Людмила Улицкая — о сценариях смены власти в РФ.

Российская писательница Людмила Улицкая считает, что в РФ сейчас невозможен феномен Зеленского (украинский президент Владимир Зеленский).

В России будет подготовлена мягкая передача власти президентом Владимиром Путиным, рассказала литератор в интервью Обозревателю.

По словам собеседницы, в РФ невозможен феномен Зеленского, поскольку в стране очень хорошо подготовлена, в частности, Росгвардия.

"…был прекрасный Борис Немцов (российский оппозиционер - Ред.) - очень симпатичный и которого убили… Вот он, возможно, мог бы быть первым лицом государства, потому что он был умен, весел, остроумен, и он не был помешан на богатстве…", - сказала Улицкая.