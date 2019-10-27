«Мы придумали «лайк» раньше фейсбука» 3 27.10.2019, 8:51

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История расцвета бумажных «Компьютерных вестей» в Беларуси.

Издание dev.by продолжает изучать историю белорусской ИТ-прессы. На очереди «Компьютерные вести» — газета, которая создавалась в недрах «Белхарда». Рассказывает основатель и директор компании Игорь Мамоненко.

- Как появилась идея создать газету «Компьютерные вести»?

- Компания «Белхард» была создана в январе 1994 года. В этом же году мы стали официальным дилером Hewlett-Packard в Беларуси. Хотя техника продавалась неплохо, понимали, что реклама — двигатель прогресса. В самом популярном белорусском издании тех времен, «Советской Белоруссии», пятачок рекламы стоил 200 долларов.

- Это ведь очень дорого для тех времен?

- Да, мы тоже так считали и решили сэкономить деньги. Кроме того на рынке компьютерных изданий была свободная ниша — разве что в газете «Белорусский рынок» была таблица частных продаж техники. В то же время к теме ИТ возрастал интерес у разных групп людей: начиная от школьников и кончая руководителями предприятий. Мы сочли, что издание на эту тему будет пользоваться спросом. Собрали людей, пригласили специалиста по верстке из «Советской Белоруссии» (тогда ведь еще верстали по старинке — на металле). Первый номер «Компьютерных вестей» вышел в июне 1994 года и был создан силами сотрудников «Белхарда».

Другие вендоры отказывались давать рекламу в «Компьютерные вести» и говорили, что это карманная газета «Белхарда»

Мы все рассчитали правильно: ИТ-тема была интересна читателям, газету покупали. Постепенно начала формироваться профессиональная редакция. Ее тогда возглавил Сергей Позняк. Правда, надо понимать, что белорусская ИТ-отрасль в середине 90-х — это, наверное, несколько сотен человек. Она не была развита, был кризис. Поэтому газета писала, в основном, про заокеанские достижения: Microsoft, HP и многих других. Но рекламодателями «Компьютерных вестей» все равно были местные компании, в том числе и сам «Белхард».

Первое время газета была завалена материалами о том, какие «Белхард» и HP хорошие. И это было неправильно, потому что другие вендоры отказывались давать рекламу в «Компьютерные вести» и говорили, что это карманная газета «Белхарда». От этой политики мы отошли (где-то даже чересчур): газета начала печатать больше материалов про конкурентов и хвалить их, а про HP почти не писала.

Фото: dev.by

«Компьютерные вести» состояла в то время из двух больших частей: собственно газеты и срочной рекламы. Срочная реклама — это вкладыш в середине газеты с объявлениями о купле/продаже компьютерной техники. Какое-то время мы сотрудничали с Кирюшкиным (имеется в виду Анатолий Кирюшкин, директор издательства «Нестор» — dev.by), но потом разошлись, и у него возникла идея сделать собственное издание — «Компьютерную газету».

- Издательство «Нестор» первыми в Беларуси начало оказывать услуги компьютерной верстки. Сотрудничали с ними?

- Нет, мы верстали самостоятельно.

- Что из себя представлял авторский коллектив газеты?

- Коллектив «Компьютерных вестей» был небольшой — максимум человек 12. Сотрудничали с внештатными авторами — их было порядка 20 человек. Но проблема в том, что тогда мы не могли оценить эффективность авторов. Сейчас интернет позволяет иметь обратную связь. Мы делали анализ спроса, опрашивали читателей, устраивали конкурсы, но все равно допускали в расчетах большие ошибки. Тем не менее старались дружить с авторами наиболее рейтинговых статей.

Со временем авторы начали специализироваться на отдельных темах. Иван Ковалев писал про игрушки, кто-то — про технику, кто-то — про сетевое оборудование. Сейчас многие из тех авторов создали свои проекты. Некоторые ИТ-директора говорили мне, что пошли в этот бизнес благодаря газете. «Компьютерные вести» стала школой для нас и для них.

«Компьютерная газета» была нашим конкурентом. И это хорошо

Где-то с 1998 года в газете начали появляться специализированные рубрики про софт. Этим делом тогда начали активно заниматься EPAM, IBA, SaM Solutions. Если до этого была популярна тема продукта, то к концу 90-х стал возрастать интерес к теме аутсорсинга. Тогда еще льгот для отрасли не было. Первый специализированный парк, «Инфопарк», получил небольшие льготы только в 2003 году (научно-технологическая ассоциация «Инфопарк» была создана в мае 2001 года — dev.by). Главная цель была стимулировать отрасль и вывести ее из тени, потому что многие фирмы использовали очень сложные схемы, чтобы оплачивать сотрудникам результаты труда. «Белхард» тоже начала заниматься аутсорсингом с 1998 года. Газета все это освещала.

Какие отношения были с основным конкурентом — «Компьютерной газетой»?

«Компьютерная газета», и правда, была нашим конкурентом. И это хорошо. Без конкуренции всегда наступает такой момент, когда коллектив почивает на лаврах и не хочет ничего делать. Конкуренция заставляет шевелиться.

- Переманивали авторов друг у друга?

- Мы — нет.

- А они у вас?

- Мы никогда не запрещали авторам работать в других изданиях.

Фото: dev.by

- О каких белорусских компаниях писали «Компьютерные вести» кроме «Белхарда»?

- В то время было много компаний, которых больше, к сожалению, не существует. Наверное, самая известная из них — «Таир» (многопрофильный холдинг, которым до 2010 года управлял белорусский бизнесмен Павел Шумилов — dev.by). Она выпускала компьютеры собственной сборки под брендом NTT и была дилером Samsung, HP и многих других компаний. Десятки тысяч людей пользовались их техникой. Дело в том, что не все могли позволить себе купить компьютеры HP. И существовали две ниши: «самосборы» и популярные компьютеры DDK (что-то среднее между HP и «самосбором»). «Таир» и занималась таким «самосбором».

- «Компьютерные вести» приносила прибыль?

- Был период (1996–1997 гг.) когда газета была очень прибыльна. Она приносила где-то 10 тыс долларов в месяц. Потом доходы начали падать.

- Что было более доходным: продажа газеты или размещение рекламы?

- И то, и другое. Все взаимосвязано: если в газете будет хорошее содержание, то ее будут читать. Будут читать — будет и реклама.

- Какие тиражи были в период наибольшей популярности?

- Больше 50 тыс не было. Читатели «Компьютерных вестей» ведь были очень разными. Человек мог тратить деньги на газету из-за двух-трех статей. Это было расточительство с точки зрения общества. Интернет в этом смысле гораздо более эффективен.

Начиная с «нулевых», с развитием интернета, тиражи падали и падали. Когда тиражи начали приближаться к 10 тыс, мы наконец сделали сайт газеты. Сейчас газета переживает второй очень интересный период. Делаем ее ребрендинг. Но все планы не буду вам рассказывать.

- Вы уже говорили, что газета для некоторых людей стала трамплином в ИТ-отрасль. Можете вспомнить пару фамилий?

- К сожалению, фамилии я сейчас не вспомню — так уж устроена моя память. Но когда ПВТ собирает директоров, многие ко мне подходят и говорят, что благодаря «Компьютерным вестям» они стали заниматься ИТ и чего-то добились. Мне приятно это слышать.

- Вы сами компьютерные вести узнавали из газеты?

- Конечно! Мы все ее читали. Более того, редакция всю жизнь располагалась за стенками моего кабинета. Мы и сейчас работаем в одном здании.

Вот говорят, что лайк — это изобретение фейсбука. Мы сделали это раньше.

- Помните год, когда окончательно стало понятно, что у бумажной газеты проблемы?

- Это был 2003 год. Падение тиражей — один из признаков проблем. Появились возвраты. Так были устроены продажи: «Белсоюзпечать возвращала экземпляры, которые не смогла продать. Когда возвраты увеличивались, мы снижали тиражи.

Вообще продажа газеты была интересно устроена. Один киоск мог за неделю продать один экземпляр, а другой — двести. Помню, директор газеты, Дима Низовцев, сам объезжал киоски и смотрел, где сколько продали. Киоски около БГУИР и БГУ пользовались очень большой популярностью — студенты хорошо покупали.

В нашем недавнем интервью издатели «Компьютерной газеты» говорили, что их издание было популярно в России и Украине. «Вести» тоже читали не только в Беларуси?

Да, я знаю об этих планах «Компьютерной газеты». Но они очень быстро сдулись. Все равно местные издания в значительной степени ориентированы на местные новости. В интернете ситуация иная. Например у сайта «Компьютерных вестей» сегодня 40% читателей из России, поэтому к нам обращаются сетевые рекламодатели.

- Когда «Компьютерные вести» перестали быть «карманной газетой Белхарда» вы же не перестали рекламировать в ней собственную компанию?

- Да, и мы платили газете за размещение рекламы. Хотя какие-то льготы были: некоторые статьи и реклама выходили дешевле. Но в общем все работали на партнерских условиях.

- Когда газета окончательно перешла в интернет?

- Мы опоздали с переходом в интернет, хотя сайт газеты существовал с 1996 года (один из первых сайтов «Белхарда», между прочим). Но все равно считаю, что несколько лет мы упустили. В 2003 году задумались о полном переходе в сеть. Проект требовал порядка 16 тыс долларов. Мы выделили деньги — их не хватило. Сумма выросла до 32 тыс. На тот момент у нас не было свободного бюджета помочь газете. Сейчас мы издаем печатную версию один раз в год — такой красивый экземплярчик.

Фото: dev.by

- Почему не смогли спрогнозировать все расходы?

- Оказалось, что сайту нужен был больший функционал. Вот говорят, что лайк — это изобретение фейсбука. Мы сделали это раньше. Логика была такая: читатели на сайте голосуют за темы и авторов, а автор пишет статью на выбранную тему под заказ. Но до конца идея не была реализована. Так что денег газете не хватило. Беда или заслуга «Белхарда» в том, что у компании проектов больше, чем денег.

Сейчас мы готовим очень мощный ребрендинг «Компьютерных вестей». Одна из сильных сторон издания — умение проводить ивенты. Мы проводили ивент по искусственному интеллекту. Очень интересная тема! В зале на 500 зрителей было не протолкнуться — сидели на прожекторах.

- Что такое «Компьютерные вести» сегодня? Это интернет-газета или просто сайт kv.by с бумажным прошлым?

- Это интернет-газета с месячной аудиторией в 450 тыс пользователей. Но что к ней добавится? Хотя dev.by — конкурент, я все равно расскажу. Прежде всего хотим создать новостной портал. Мы проводим множество мероприятий: конкурсы железа, конкурсы софта. Но главное — это создание корреспондентской сети. Газета должна стать источником новостей. В каждом населенном пункте Беларуси будет свой корреспондент, который будет освещать события в рамках проекта «ИТ-страна».