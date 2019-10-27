Что изменится в Беларуси с 1 ноября 1 27.10.2019, 8:59

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Некоторые изменения скажутся на кошельках граждан.

В ноябре мы ждем изменений в самых различных сферах: от кэшбэка по банковским картам до получения виз в Эстонию. Перемены коснуться тех, кто отправляется в дорогу на праздники, автомобилистов, держателей пластиковых карт, рыбаков, охотников и всех, кто покупает сигареты, сообщает «Витебский курьер».

1.На АЗС «Белоруснефть» будут продавать только зимнее дизельное топливо

Запасаться зимним дизельным топливом планируют с 15 октября по 1 декабря, а уже с 1 ноября на заправках концерна «Белоруснефть» будут продавать только ДТ-3-К5.

2. Перепись населения выйдет в контрольную фазу

С 1 по 6 ноября переписчики еще раз придут в семьи, чтобы задать 10 вопросов 10% адресатов. По словам председателя Национального статистического комитета, так проверят качество самой переписи.

3. Появятся дополнительные поезда

С 1 по 10 ноября, на время праздников и каникул, БЖД добавит 50 дополнительных поездов и увеличит периодичность их курсирования. Так, между регионами будут ходить 42 дополнительных поезда по маршрутам Минск — Гомель, Минск — Брест, Минск — Витебск, Минск — Могилев, Минск — Пинск, Могилев — Гомель, Полоцк — Минск. Из международных поездов увеличат количество техники по маршрутам Минск — Вильнюс — Минск, Гомель — Сновск — Гомель, Минск — Львов — Минск.

4. Изменятся условия возвращения средств «cash-back» для карт Белгазпромбанка

С 1 ноября 2019 изменятся условия начисления вознаграждения клиенту (cash-back) за безналичные операции по карточкам Mastercard World в предприятиях торговли и сервиса за пределами Беларуси и территории стран ЕЭЗ, пишет сайт Белгазпромбанка. Установят минимальную сумму операции, по которой банк будет платить вознаграждение в 35,00 белорусских рублей. В процентах cash-back остается без изменений.

5. Белорусы будут платить за долгосрочную визу в Эстонию

С 1 ноября Эстония вводит для белорусов госпошлину в 80 евро за рассмотрение документов для желающих получить долгосрочную визу типа D, указано на сайте Посольства Эстонии в Беларуси. С 25 октября оплату за рассмотрение визовых ходатайств и иные услуги Консульского отдела Посольства Эстонской Республики в Республике Беларусь будут принимать в виде безналичных расчетов по банковским картам.

6. Начнутся испытания электронной системы исполнения денежных обязательств

После 1 ноября в Беларуси начнут испытывать автоматизированную систему исполнения денежных обязательств (АИС ИДО). В процессе будут участвовать банки, органы взыскания, задействованные в проекте. Система будет собирать информацию о неисполненных денежных обязательствах плательщиков с учетом денег на банковских счетах, а также на электронных кошельках. Предполагается, что это поможет обеспечить исполнение денежных обязательств плательщика, в том числе перед бюджетом, сократит документооборот и освободит банки от ведения картотеки не оплаченных в срок расчетных документов.

7. Стартуют региональные кастинги «Мисс Беларусь 2020»

Региональные отборы претенденток пройдут с 1 ноября по конец декабря. В конкурсе могут участвовать девушки от 18 до 24 лет (включительно на дату финала) с ростом не ниже 174 сантиметров, без татуировок и пирсинга, с гражданством Беларуси, постоянно проживающие на ее территории, независимо от места учебы и работы, никогда не состоявшие в браке и без детей. Дату, место и время кастингов можно найти на сайтах областных исполнительных комитетов. Финал конкурса состоится в мае в Минске.

8. Начнут действовать запреты на рыбалку

С 1 ноября в Витебской области будет запрещено ловить сома. Штраф за каждую добытую рыбу этого вида будет составлять 12 базовых величин. Если ущерб оценят в 100 базовых величин и больше, ответственность возможна вплоть до уголовной. Кроме того, с первой субботы ноября откроется сезон охоты на зайца, белку, куницу, норку, ондатру, хорька с разными условиями для разных категорий зверей.

9. Подорожают и подешевеют сигареты

Среди сигарет ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» на 2 копейки подорожают сигареты «Магнат», «Минск», «Премьер», «Фэст MS», Credo, Credo MS, Маtrix Bluе, Portal, некоторые виды Minsk City, NZ, Queen. Отдельные виды Kent подорожают на 4 копейки, но Kent Feel, Feel Aroma и Feel Aroma Aurum подешевеют на 1 копейку. На 5 копеек подорожают отдельные виды Pall Mall и Rothmans, на 10 копеек — Cooper.

Из сигарет «Табак-инвест» на 3 копейки подорожают Camel Blue, Camel Compact. На 5 копеек — некоторые виды Monte Carlo (Compact Blue 100’s и Compact Silver), на 4-5 копеек — отдельные виды сигарет Winston.

Из сигарет «Беларусьторг» на 4 копейки подорожают Kent Mode Blue и Kent Mode Silver, на 5 копеек — Pall Mall Demi Blue Limited Edition и Pall Mall Demi Azure Limited Edition, а также Rothmans Demi Blue и Rothmans Demi Silver. Kent Double Mix подешевеют на 1 копейку.