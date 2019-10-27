Три страны, которые наиболее важны для человечества 2 27.10.2019, 9:14

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Эти государства обладают всем необходимым для такой миссии.

В случае глобальной катастрофы человечество может спастись и возродиться заново в одной из высокоразвитых изолированных стран. Статья об этом напечатана в журнале Risk Analysis.

Новозеландские ученые Мэтт Бойд и Ник Уилсон провели анализ мест, которые могли бы послужить человечеству «Ноевым ковчегом» на случай всемирной катастрофы: например, глобальной пандемии. Именно ее Бойд и Уилсон считают наиболее вероятным «сценарием Апокалипсиса», к которому могут привести открытия в области биотехнологии.

Какая-то часть человечества сможет выжить даже при неблагоприятном течении глобального кризиса, если правильно выберет место, в котором можно его переждать. Таким местом мог бы стать достаточно крупный остров или островное государство. «Возбудители болезней легко преодолеют сухопутные границы, поэтому изолированный самодостаточный остров мог бы сохранить технологически развитую популяцию, которая могла бы населить Землю после катастрофы», — утверждают ученые.

В качестве потенциальных убежищ Уилсон и Бойд рассматривали независимые суверенные государства, не имеющие сухопутных границ (и не связанные мостами) с другими странами, с населением более 250 тысяч человек. Учитывалось географическое положение, наличие природных ресурсов, а также политические и социальные особенности общества, сложившиеся в государстве. Итогом работы стал список из 20 государств, которые ранжировали по шкале от нуля (непригодное для выживания) до одного (наиболее пригодное).

Из всей подборки выделяются три страны: Австралия (оценка 0,71), Новая Зеландия (0,68) и Исландия (0,64). Эти государства, по мнению авторов статьи, обладают всем необходимым, чтобы сохранить человечество во время глобальной пандемии и стать основой для построения нового общества. «Это страны с высоким ВВП, самодостаточные в производстве продуктов и добыче энергии, а также достаточно отдаленные [от других государств]», — подытоживают ученые. Остальные страны (среди которых — Япония, Барбадос, Куба, Ямайка, Фиджи) получили не более 0,5 по шкале, разработанной учеными. «Некоторым из рассмотренных островных стран не хватало ресурсов, в том числе энергоносителей, а также социального капитала и политической стабильности для эффективного взаимодействия [людей] после катастрофы», — поясняют свои оценки Бойд и Уилсон.

Исследователи признают тот факт, что их методология может иметь ряд недостатков, которые они надеются исправить в дальнейших исследованиях. Кроме того, в будущем необходимо более детально рассмотреть влияние климатических изменений на выбор «Ноева ковчега». По мнению ученых, подобный рейтинг может стать «страховым полисом» на случай, если пандемия все-таки начнется.