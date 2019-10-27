«Потерпи немножко, я врагов прогоню и вернусь» 1 27.10.2019, 9:24

1,941

История романа украинского подполковника и радиоведущей.

Михаил Николов (позывной "Лермонтов") – командир гранатометного взвода батальона "Донбасс". Позднее – начштаба 46 отдельного батальона спецназначения "Донбасс-Украина"; позже -– "нелегальный" доброволец. Соня Сотник – музыкант, ведущая радио Rocks, волонтер.

Михаил Николов – кадровый офицер. В 2009 году он вышел из армии на пенсию, но весной 2014-го ушел добровольцем на фронт. Во время выхода из Иловайска взял на себя командование батальоном "Донбасс". Рассказ Николова об этом можно прочитать здесь. Кроме того, он в 2015-м отказался от наград за Иловайск, потому что его побратим Андрей Скачков с позывным Сэм, попавший там в плен, оставался в неволе. В этом году Николов рассказал Цензор.НЕТ, как "Донбасс" занимал оборону против Национальной гвардии, о Герое Украины, которого в подразделении считали тюфяком, о своем приказе расстрелять украинского бойца, обучении добровольцев по роликам радикальных исламистов и чувстве вины за то, что происходит в Украине.

В своем Facebook Николов публикует воспоминания о войне и в том числе – переписку любимой женщиной, радиоведущей Соней Сотник. Цензор.НЕТ публикует фрагменты этой переписки.

Сотник: Любезный мой Лермонтов. В Киеве потрясающее утро. Пахнет скошенной травой и так тихо, наверное, как у Вас. Мне бы так хотелось защитить Вас, вместить все свои чувства в какую-то ладанку на вашем теле и точно знать, что Вам ничего не угрожает. Но я могу лишь посылать яркие протуберанцы в сторону Востока и рассчитывать на Ваши скупые, ладно не скупые, а сдержанные, ответы в виде "спасибо" или скромной скобки развернутой в нужную сторону, что в современной наскальной живописи символизирует улыбку. Да в общем все это и не важно. Не важно чего хочу я. Важно чего хотите Вы. Вот бы еще научиться управлять теми маленькими феями, которые летали над цветами в Карпатах и попросить их, чтобы срочно мчались к Вам. Придумали для Вас нежные предрассветные сны и соткали бы для Вас невидимую самую надежную защиту. Единственное, что я им не позволю, это трогать Вашу щетину. Она нужна мне. Сильно. Особенно сейчас, в это утро. Погладьте ее от меня внешней стороной ладони. Целую.

Николов: Милая Соня! Пишу тебе из последних сил опосля тяжелых трудовых будней. День мой начался с раннього подъема часов в 11-ть и нелехгким хгрузом завис над моею особистою личностю. Но, будучи от природы прирожденным стоиком, я героическу начертываю тобі це мудренну летопись. З коханням, низко преклоняюсь. твой Михась Махайлович

Сотник: Долгожданный мой Михаил. Больше всего в жизни, я хотела сегодня лечь пораньше, чтобы быстрее наступило завтра, а значит послезавтра. А теперь мне больше всего хочется послать ко всем чертям этот вычурный стиль и просто написать тебе о том, как это странно, больно, сильно и страшно ждать тебя с войны. С настоящей войны, ты же другую не признаешь и никогда не признаешь. О том, что я не была готова, о том, что я не знала, как провожать и тем более не знаю, как встретить. О том, что я не хочу к этому привыкать, но, видимо, придется. О том, что я мысленно примеряла все свои платья и думала в каком я буду для тебя самой красивой и ты даже не представляешь на что способны девушки, если им не звонить три часа. Я очень жду тебя. И я не знаю, что будет дальше и не хочу знать. Твоя С. С.

Николов: Хочу тебя обнять. Потерпи немножко. Я врагов прогоню и вернусь. Сегодня с сыном разговаривал. Очень по нему скучаю. Ему 19- ть. Но как подумаешь, что сам таких же юных убиваешь, плохо становится. Хоть и врагов.

Да и солдаты противника не хотят со мной дружить. Бегают от меня, невоспитанные.

Сотник: С тобой нет связи. Хотела поговорить.

А я очень слабая и мне все время приходится хорохориться. А временами, хочу просто смотреть в стену.

Николов: Ночевал в блиндаже на позиции с пятью! собаками и кошкой)))

Собаки очень милые и добрые. Четыре дворняжки и один маленький японский пинчер. Пинчер ко всем приставал)

Сотник: А Пинчер маленький?

Николов: Очень. Карманный)

…

У меня гранаты заканчиваются. Если не найду пополнение боекомплекта, войну закончу (или окончу, или докончу))) Пойду искать сладкое) Обнимаю тебя.

На втором видео показана позиция врага, по которому я работаю с винтовки. Страшного ничего нет, но очень смешно. Сепаратор, видимо насмотревшись фильмов про войну, натянул каску на лопату и стал ее высовывать.

Сотник: Ох, как же Хорошо, что ты ответил. Иногда мне кажется, что я тебя выдумала, но ты есть. Живой и очень теплый.

Иногда и зимнее солнце дает тепло.

Николов: Был с выездом в убогом провинциальном городке П., со славою штурмом взятый нами в прошлой кампании. Впечатления от посещения сродни опавшей листве при сером давящем небе. Местные барышни нас избегают, по-хфранцузськи нихто не говорить, но самое скверное, - жандармы при виде нас не сняли шапки да без поклона! И это после того, как мы избавили их от пришлых разбойников и душегубов! Выпороть бы мерзавцев как следует, да привязать к медведю спиною к спине, как бывало делал знаменитый Безухов, и отправить вплавь по озеру. Вот потеха будет!

Одно смущает, начальник нашего дружного загона порядок установил такой и нас поучает, - для нас охота на зверье, а внутренними делами губернии пущай занимаются шпаки, зажимающие уши при грохоте орудий.

Сотник: Милостивый мой М.М. Жаль, что Вы не попадете на Диркшнайдера, но я думаю, что он догадывается, о том, что Вы делаете и как это важно для нас. Забавно будет находится за 150 км от Вас и не увидеться, не дотянуться. Марьинка... Родные места для моей семьи. Это забавно скучать по Вам (и мне неловко за мои слабости), понимая, что сейчас Вы на своем месте и я рада, что Вы хоть на некоторое время ощущаете себя тем кто Вы есть на самом деле. Когда Вы здесь, Ваш голос звучит совсем иначе. В нем совсем нет улыбки. А в этих коротких телефонограммах с фронта слышна Ваша уверенность и преисполненная света интонация. Берегите себя и всех нас. Бегу встречать ребят.

Николов: Многие бойцы просят меня вернуться в батальон. Тогда я их спрашиваю обязанности солдата (матроса) перед построением и в строю. Никто не знает. Более просьбами меня не донимают.

…

Сказочных сновидений тебе.

Сотник: А ты будешь спать?

Николов: Да. И видеть в снах тебя.