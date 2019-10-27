Барби-спортсменка из Беларуси: что известно о «Мисс огонь» на конкурсе красоты «Мисс Земля» 27.10.2019, 9:31

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Победительниц выбирают не только по внешним критериям, но и по значимости их гуманитарных проектов.

На конкурсе красоты «Мисс Земля» белоруска Алиса Маненок стала четвертой и получила звание «Мисс огонь», сообщается в твитере конкурса, пишет tut.by.

Победительницей и обладательницей титула «Мисс Земля» стала пуэрториканка Неллис Пиментел.

Let us all welcome the new queens of #MissEarth:

Miss Earth 2019 - Nellys Pimentel from Puerto Rico

Miss Air 2019 - Emanii Davis from the USA

Miss Water 2019 - Klara Vavruskova from Czech Republic

Miss Fire 2019 - Alisa Manenok from Belarus pic.twitter.com/s51tSGHM9N — Miss Earth (@MissEarth) October 26, 2019

Второе место и титул «Мисс воздух» — у американки Эмании Дэвис. «Мисс вода» стала гражданка Чехии Клара Ваврушкова. «Мисс огонь» — белоруска Алиса Маненок.

Фото: страница Алисы Маненок в facebook

Конкурс «Мисс Земля» проводится ежегодно с 2001 года. По престижности он стоит в одном ряду с конкурсами «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и «Мисс интернешнл».

Фото: страница Алисы Маненок в facebook

«Мисс Земля» проходит под эгидой ООН, а потому победительниц выбирают не только по внешним критериям, но и по значимости гуманитарных проектов, которые они представляют на суд жюри.

Фото: страница Алисы Маненок в facebook

В этом году финал конкурса проходил на Филиппинах, за титул боролись девушки из 85 стран.

Алиса Маненок профессионально занималась волейболом, играла в России и была признана самой красивой волейболисткой этой страны, СМИ сравнивали ее с Барби — из-за тонкой талии и длинных ног. Девушка принимала участие в «Топ-модель мира — 2015» и Supermodel International, а в 2018 году победила в конкурсе World Beauty Queen.

Алисе пришлось объясняться в соцсетях из-за того, что на конкурсе «Мисс Земля» она представляет Беларусь, а не Россию. Нашу страну она называет «исторической родиной». Отсюда родом ее отец, здесь живет большая часть семьи, рассказала она в Instagram.