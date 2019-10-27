Пять занятий для выходных, которые рекомендуют Маск и Цукерберг 27.10.2019, 9:37

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Это правила позволят и отдохнуть, и быть более успешным.

Выходной — это отличный повод расслабиться. Впрочем, можно заодно заняться чем-нибудь полезным. Вместо того, чтобы коротать свободное время за телевизором с банкой пива, потратьте несколько минут, чтобы заранее подготовиться к продуктивной неделе, пишет ihodl.com.

Наведите порядок во входящей почте

Потратив немного драгоценного времени на чистку почты, вы сможете начать новую рабочую неделю налегке. Миллиардер и глава Tesla Илон Маск просыпается в семь утра. Едва открыв глаза, он полчаса отвечает на «критически важные письма».

Совет, который мог бы дать вам этот небезызвестный предприниматель — расставляйте приоритеты, чтобы не терять времени даром.

«Сосредоточьтесь на главном, игнорируйте отвлекающие факторы. Не стоит тратить время на то, что не принесет результата», — говорит Маск.

Если уборка в почтовом ящике кажется непосильной задачей, прислушайтесь к совету эксперта по созданию комфорта на рабочем месте Лие Стрингер.

Она не допускает хаоса благодаря тому, что, по возможности, пишет меньше писем — а когда пишет, то делает это оперативно и по существу.

«Если на кону важный, сложный или открытый вопрос, то, возможно, лучше позвонить по телефону», — советует Стрингер. — «Многие считают, что быстрее написать, но переписка может затянуться, и ваша работа тоже».

Заведите ежедневник

Ежедневники завоевывают интернет-пространство, ведь это отличный способ поднять свою производительность. Посты в Instagram с соответствующим хэштегом исчисляются уже сотнями тысяч.

Ежедневник — это «аналоговая система» для «отслеживания прошлого, организации настоящего и планирования будущего», пишет эксперт Райдер Кэрролл. В нем можно составлять списки дел, делать зарисовки и вести дневник — или делать все это одновременно.

Выходной — самое время выбрать блокнот, яркие ручки и начать заполнять ежедневник. Попробуйте, это может перевернуть ваш мир. «Ежедневник помогает разгрузить сознание самым надежным способом», — говорит Кэрролл. — «Каждому из нас стоило бы его вести». Найдите время на тренировку Что успешные бизнесмены делают на досуге?

Занимаются спортом

Миллиардер и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон говорит, что регулярно просыпается в пять утра, чтобы иметь возможность потренироваться. «Ранний подъем и зарядка дают мне огромное преимущество — благодаря им я могу начать свой день эффективно», — пишет Брэнсон в блоге.

Гендиректор Facebook Марк Цукерберг также подчеркивает ценность физической подготовки. Однажды он сказал: «Для того, чтобы хорошо делать выполнять работу, нужна энергия», и отметил, что энергии заметно прибавляется, если уделять время физическим упражнениям. В рубрике вопросов и ответов на Facebook 2015 года Цукерберг рассказал про свои тренировки поподробнее.

«Я занимаюсь спортом по крайней мере три раза в неделю, обычно с раннего утра. Я также стараюсь почаще гулять с собакой — это вообще сплошное веселье, учитывая что мой пес похож на бегающую швабру».

Отдых от привычной работы — это время для работы над собой в спортзале, парке или на коврике дома. Спорт помогает подготовиться к предстоящей рабочей неделе физически и морально.

Готовьте еду заранее

Если готовить еду дома, да еще и на неделю вперед, то это поможет вам сэкономить уйму денег. На ресторанах и доставке можно разориться. Вместо того, чтобы весь недельный бюджет спускать на еду, используйте свой выходной день, чтобы приготовить несколько блюд на неделю, будь то какие-нибудь экзотические десерты или просто курица с рисом.

Расслабьтесь

Не забудьте немного побаловать себя в выходной. Если вы начнете его с того, что избавитесь от лишнего стресса, это обязательно поднимет вам настроение, а хорошее настроение — ключ к продуктивной неделе. Уделите время приятному и неспешному занятию, будь то ванна с пузырьками, чтение любимой книги или прогулка.

Гендиректор LinkedIn Джефф Вайнер подчеркивает важность «отсутствия планов» в своем посте на LinkedIn. «В свободное время можно заняться составлением грандиозных планов, полистать последние новости, избавиться от горы непрочитанных писем или просто подышать свежим воздухом», — пишет Вайнер. — «Что бы вы ни делали, просто уделяйте это время себе — ежедневно и систематически. Не бросайте на ветер эти редкие минуты безделья. Свободное время — это лучшая инвестиция в самого себя и самый важный инструмент для поднятия производительности».

Многие успешные лидеры, в том числе Опра Уинфри и Арианна Хаффингтон, также практикуют медитацию, которая, как показывают исследования, может помочь облегчить тревогу, депрессию и боль. «Внешний мир постоянно пытается убедить вас, что вам постоянно чего-то не хватает», — пишет Уинфри в блоге. — «Но это не так. Медитация поможет вам не попасться на крючок».