Соседи Беларуси перешли на зимнее время 3 27.10.2019, 9:59

1,066

Кроме России.

Перевод часов на зимнее время в странах Европы для нашей страны откликнулся изменениями в расписании поездов, автобусов и самолетов. Изменения в график движения внесены заранее. На зимнее расписание переходит и национальная авиакомпания, сообщает «Белсат».

Беларусь, как и Россия, не переводит стрелки часов с 2011 года. Впрочем, в странах Европы также проводится дискуссия по поводу перевода. Предполагается, что с 2021 года такая мера будет отменена. Но страны определяются с тем, согласно какому времени, зимнему или летнему, оставить часы.

Теперь же разница во времени с соседними Украиной, Литвой и Латвией составляет один час, с Польшей – два.