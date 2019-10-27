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Пять минут правды
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Соседи Беларуси перешли на зимнее время

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  • 27.10.2019, 9:59
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Соседи Беларуси перешли на зимнее время

Кроме России.

Перевод часов на зимнее время в странах Европы для нашей страны откликнулся изменениями в расписании поездов, автобусов и самолетов. Изменения в график движения внесены заранее. На зимнее расписание переходит и национальная авиакомпания, сообщает «Белсат».

Беларусь, как и Россия, не переводит стрелки часов с 2011 года. Впрочем, в странах Европы также проводится дискуссия по поводу перевода. Предполагается, что с 2021 года такая мера будет отменена. Но страны определяются с тем, согласно какому времени, зимнему или летнему, оставить часы.

Теперь же разница во времени с соседними Украиной, Литвой и Латвией составляет один час, с Польшей – два.


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