Зеленский — добровольцам: Мы едем в одном поезде под названием Украина 5 27.10.2019, 10:01

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Опубликовано еще одно видео со встречи украинского президента в Золотом.

В Сети появилось еще одно видео, на котором запечатлено общение президента Украины Владимира Зеленского с людьми, участвующими в акции против отвода войск в Золотом Луганской области, сообщает glavred.info.

При этом глава украинского государства пытался донести до собеседников свое видение, однако его постоянно перебивали, не давая договорить.

"Диалог не получается. Знаешь, почему? Объясню тебе. В нашем общении я не строю из себя президента, потому что я считаю себя просто нормальным чуваком. В нашем с тобой общении ты строишь из себя человека, который все знает", - обратился Зеленский к одному из людей в камуфляже, когда его в очередной раз перебили.

В ответ участник акции протеста заявил, что пытается что-то узнать у президента, поэтому интересуется его мнением.

"Ты не просто меня спрашиваешь. И мы с тобой не просто у костра говорим. ... Я тебе просто советую: чуть научись уважать людей и видеть, кто перед тобой. Я - нормальный абсолютно пассажир, и мы едем в одном поезде под названием Украина. И я считаю, что мы едем в правильном направлении. Но когда ты хочешь защищать Родину... Смотри, это мое просто мнение. В армию пойди и защищай", - добавил глава украинского государства.